【萌寵充電站】外貌100%是狐狸　公開牠狗種後　網民：神韻好像

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 來自美國的混種狗「Ｍya」，牠的外表激似狐狸，令牠在網上聲名大噪，其Instagram吸引多達5萬粉絲追蹤！

美國混種狗Ｍya外表激似狐狸！（Instagram圖片：myathepomsky）

過去曾經報道過不少外國寵主會把狐狸當成寵物，所以有不少網民第一眼看到Mya時，都以為牠是隻寵物狐狸。沒想到牠卻是隻百分百的狗！居住在美國的混種犬「Mya」，有著一雙藍眼睛、橘紅色的披毛，外表激似狐狸！牠更憑著酷似狐狸外表成功吸引數以萬計的網民追隨！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Mya是西伯利亞雪橇犬和松鼠狗混種而來的狗狗，其實牠瞳孔的顏色是來自於雪橇犬，而披毛的顏色則是來自松鼠狗。由於是混種犬，所以體型介乎於兩個品種之間，就變成了中型犬般大小。Mya的身世揭開後，是否成功解開了大家心目中的疑問呢？

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Mya的照片被網民放到社交平台流傳後，不少網民都對牠的身世表示驚訝，幾乎所有人都誤以為牠是狐狸！有網民留言指：「神韻好像」、「真的超像大隻的狐狸」、「好有靈氣的狗狗」，也有人以為牠是混種柴犬，不過引來最多網民好奇的是，究竟雪橇犬和松鼠狗體型差那麼遠，到底是怎樣把Mya「製作」出來。

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台灣有位狗主日前上載了狗狗的「成長照」，記錄了愛犬從小到大的轉變。狗狗小時候看起來像隻小黑熊，但隨著牠越來越大，牠的黑色毛髮褪掉了，竟變成一位充滿仙氣的小公主！

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日本有隻超肥美的白柴「Latte」，牠憑著一張圓潤的臉，成功取得網民們的芳心。最近，飼主便上載了一張Latte搖頭的照片，令牠可愛型像瞬間崩潰。

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