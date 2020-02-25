【武漢肺炎】疫情下的南韓狗狗幼稚園　超萌狗B繼續開Party狂歡

武漢肺炎在韓國大爆發，確診人數增至893人，9人死亡。疫情傳播迅速令不少南韓居民人心惶惶，近日當地更掀起搶口罩潮。 不過，南韓有間狗狗幼稚園卻如常運作。幼稚園早前便在Instagram上載了狗狗們在操場上狂奔的照片，天使般的小狗一起放肆狂歡，看著超萌的樣子令不少人的內心都彷彿得到安慰。

韓國狗狗幼稚園為主人托管小狗飢。（Instagram圖片：puppyspring_）

位於韓國京畿道的Puppy Spring是間超有名的狗狗幼稚園，它的性質跟托兒所、酒店相當類似，工作忙碌的主人在上班前可以把狗狗送到幼稚園，狗狗們在工作人員的照顧下，可以跟其他狗朋友一起玩耍、睡覺，即使主人不在身邊也不會感到孤獨。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

每天上午8時至10時，已預約的主人可以把狗狗帶到幼稚園。上午11時開始，工作人員便會安排小狗們互相認識，開始玩一些簡單的遊戲，如球類遊戲，讓牠們學習群體相處的社交模式。下午1時至2時，還會有一節午睡時間，早前網上爆紅的「狗狗午睡照」就是來自這裏！

狗狗們每天都在幼稚園裏開Party！（Instagram圖片：puppyspring_）

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午睡結束後，假如天氣晴朗，狗狗們還會到操場上自由狂奔！工作人員透過一些球類遊戲幫小狗們放電，抒解牠們的壓力，從而改善牠們的行為問題！假如天氣欠佳，則會留在室內的遊樂場玩耍！

雖然韓國肺炎疫情嚴重，但早前世界衛生組織（WHO）公布：目前，沒有證據顯示狗貓等寵物會感染新型冠狀病毒，所以主人們亦無需過份憂慮狗狗會互相傳染病毒。大家看著一群超萌的小狗愉快地在操場上狂歡，繃緊的情緒有否紓緩過來呢？

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