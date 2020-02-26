【周柏豪】相伴16年愛貓畢業　周柏豪感謝「小黑」見證人生高低

歌手周柏豪早前到馬來西亞工作，其經理人為免影響他工作，故等他回港後才告知他愛貓「小黑」離世的噩耗。他聞訊後傷心不已，周六（22日）在Instagram寫下感人自白，紀念陪伴他16年的小黑，鳴謝小黑陪他歷盡人生一無所有時的低潮。

歌手周柏豪日前（22日）在Instagram發文悼念逝世愛貓「小黑」，鳴謝小黑在他人生低谷時陪伴身旁、聆聽他傾訴、為他保守秘密，並坦言十分掛念他們同度的舊日時光。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

柏豪愛貓「小黑」日前逝世。（Instagram@punkhippie）

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鳴謝愛貓陪伴熬過人生低谷

柏豪早前剛從馬來西亞完成工作回港，就在他抵港之際，經理人便將小黑離世的消息告知他。備受打擊的他在網上撰文感激小黑16年來的陪伴：「還記得那個時候，我甚麼都沒有，沒有外出、沒有工作、沒有將來、沒有籃球，連照照鏡子的勇氣也沒有，每天只在家嘗試寫歌。你就是其中一位見證著我這個時期的朋友，謝謝你那麼多年來也為我保守秘密，你是最好的。」

他亦提及，小黑去世後他尚算平靜，直至聽到「小白」這首歌及妻子的一句「你認識小黑還要比我久」，終令他情緒決堤，「原來我很想念那位小孩，我還是當天那位小孩，坐在鋼琴旁，看著天花，而你坐在鋼琴上……感謝你這16年來帶給我們的快樂，一路好走吧，愛你。我最好的朋友，小黑。」

他的自家品牌「Catxman」亦是為了紀念小白而創立，品牌吉祥物是一頭代表小白精神的灰色貓。

作曲及創品牌紀念逝去愛貓

柏豪先後共養過6隻貓，分別是小黑、小白、小斑、小米及小雪，全部本來均是棄貓。貓咪小白於數年前逝世，促使他創作了「小白」這首歌，講述他們之間的人寵情。除此之外，他的自家品牌「Catxman」亦是為了紀念小白而創立，品牌吉祥物是一頭代表小白精神的灰色貓。

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