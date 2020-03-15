小唐狗「改造」拖鞋尺碼變小　媽媽崩潰求助　獲網民5字神回覆

狗狗的破壞力不容小覷，尤其是年青的狗狗，精力格外旺盛，一不小心就會住所弄得天翻地覆。一名網民日前在網上大呻愛犬將其拖鞋咬爛，令尺碼變得越來越小，請求網民推薦耐用的拖鞋，豈料卻換來爆笑回覆。

台灣網民宣雅養了一頭活潑好動的黑色唐狗「Piigo」，家中的一切也無可避免地成為了牠的玩物，包括拖鞋及文件等等。宣雅日前向網民求助，指愛犬將她的拖鞋越咬越小，無奈地問道：「有推薦的拖鞋嗎？」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Piigo將紅色拖鞋咬得越來越小。（受訪者提供）

▼▼▼▼▼點擊放大看網民的幽默回覆，及Piigo以往的戰績▼▼▼▼▼

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宣雅在帖文種分享了家中兩雙拖鞋的慘況，其中那雙紅色拖鞋腳掌位置已被咬爛，無法穿著；而旁邊那雙黑色拖鞋的情況則較完整，只是腳跟位置出現破爛。宣雅接受訪問時表示，這全是家中僅9個月大的唐狗Piigo的傑作，並指牠之前已試過咬爛一雙拖鞋及重要文件。

網民5字神回覆：紮腳很實在

網民們看到Piigo的戰績，忍不住大笑並留下幽默建議，「那就買大兩碼，可以穿比較久」、「可以買潛水鞋」、「買木屐」、「建議你赤腳」、「改變不了別人只好改變自己，紮腳很實在」、「這是後現代藝術作品」。

▼▼▼在這段期間，說不定咬碎廁紙比咬爛拖鞋更讓飼主崩潰，就如這頭任性的貴婦狗般▼▼▼