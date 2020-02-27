棕黑色唐狗施超強行騙術　養兩個月狂甩色　飼主崩潰喊

毛孩和小孩一樣，永遠無法從牠們小時候的樣子推測出長大後的模樣，對飼主而言就像是抽獎般，令人期待又興奮。一名網民去年年尾收養了一頭棕黑色的唐狗幼犬，豈料在短短兩個月後，幼犬就開始掉色，差點讓她認不出。

不足兩個月前，台灣一名王姓網民領養了一頭小唐狗，當時牠渾身長滿棕黑色的毛髮，但其毛髮顏色竟隨著時間而變得越來越淺，剩下一身虎斑花紋，令王姓網民大感訝異。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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王姓網民指，小唐狗Maru來到她家時僅得一個多月大，醫生在其針卡上亦註明牠的毛色是棕黑色。然而，王姓網民在一月底突然驚覺Maru的顏色似乎變得不一樣，身上開始出現米白色的虎斑花紋；她遂取出舊照作對比，才忽爾意識到Maru褪色不少。

她將Maru的對比照與網民分享，並寫道：「說！誰偷換了我的毛孩？！」網民也被Maru脫胎換骨的轉變表示驚訝，笑言「這不是同一隻狗吧」、「整個花色就是解壓縮啊」、「顏色真的差很多很多」、「還沒長大就變了」。

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