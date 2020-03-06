裝暈測唐狗反應　老爸偷看這尷尬一幕後超後悔：下次不敢了

身為狗主，也許每人都曾有過裝暈來測試愛犬反應的衝動，台灣一位網民數年前將這股衝動化為行動，躺在公園地上裝作暈倒，但結局竟令他萬分尷尬，與想像中的感人情節有所出入。

網民Gary養有一頭4歲的白色唐狗「糕糕」，就在糕糕只得半歲大時，他曾在公園裝作暈倒，在內心暗暗期待著「義犬救主」的情節，豈料結局卻遠遠出乎他意料。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（Facebook@那一年我的糕糕）

▼▼▼▼▼點擊了解為何Gary會大感尷尬，和糕糕的反應▼▼▼▼▼

+ 9 + 8 + 7

他接受《香港01》訪問時表示，當時糕糕因箭步狂奔而害他跌倒，他便將計就計，順勢倒地不起。糕糕見狀立刻朝路人狂吠，彷彿想向路人求助。依然躺在地上的Gary聞聲而偷偷瞇起眼睛偷看，驚見7、8個路人圍觀，讓他大感尷尬：「然後我就自動即刻復活了！」雖然他當下感到非常丟臉，但他坦言其實內心也備受感動，「因為糕糕真的在幫我求救，我起來之後牠一直舔我的臉。」

（Facebook@那一年我的糕糕）

自此，Gary直言不敢再在街上裝暈：「超級怕被路人看見的！」後來不管他在家再怎麼裝暈，糕糕也似乎已看穿他的計謀般，不再激動地狂吠，僅是湊上前舔舔他的臉，然後就默默地躺在他旁邊等他醒來。他指糕糕性格老成，即使年紀不大，但也能靜靜地待在他身旁陪他喝咖啡，文靜的表現更引來部分路人誤會糕糕是導盲犬，笑指「可能因為糕糕是白色的。」

網民們得知Gary的經歷紛紛忍俊不禁，「糕糕表示被騙一次就夠了」、「所以這個遊戲只能玩一次嗎」、「我們家的狗應該會直接踩過去」、「我家狗狗的反應是冷哼一聲就轉頭吃飯去」。

▼▼▼▼狗狗的舉動經常讓我們哭笑不得，點擊放大看一隻被罰面壁的金毛犬▼▼▼▼