貓狗自畫像現超魔性風格　35幅印象派作品幫超多動物

為了籌款，各慈善組織都出奇謀，希望吸引到有心人捐助。在美國威斯康辛州人道協會，早前便發起一項「你捐錢我畫畫」的籌錢活動，並大受歡迎。 只是一天時間，已籌得超過12000美元。義工忙於作畫，活動只得提早結束。義工們表示感謝各寵主的熱心捐款，他們會盡快把未畫完的作品創作好。

美國威斯康辛州人道協會（Wisconsin Humane Society, WHS），每年會替超過4萬隻動物安排救治。為籌募經費，WHS人員在Facebook裏發起活動，只要願意捐出15美元，他們和義工就會將毛孩照片畫成圖畫，雖然捐款計畫簡單，但效果卻出乎意料的好。►毛孩子有IG了，來追蹤我們！

【點擊圖片放大看，義工們在努力下，為各寵主所畫出的毛孩肖像藝術畫】

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「我們這裏的義工已準備好，替你家毛孩創作一幅獨一無二的畫作，或許它們不會是最完美的藝術品，但至少這些肖像畫能讓你發笑。」結果只是一天時間，WHS已籌得超過12000美元。

當然，義工們的藝術天份不一，畫風也各異，出來的效果未必是個個人都喜歡，但寵主們都不介意。

義工們表示，他們已盡心盡力去捕捉毛孩神髓，並用畫筆表達出來。有些義工走寫實風格，有些則是簡約路線，有些甚至是印象派、抽象派畫風。就是這不專業的畫作，更令寵主們會心微笑，收到畫作時總是面帶笑容。

或許就是這種未知因素，隨時會給寵主帶來驚喜。結果一傳十，十傳百，大家都爭相把相片上載，期待着義工的畫作。

網民反應熱烈，雖然知道活動已停止，但仍期待「你捐錢我畫畫」的籌錢活動再次展開。畢竟這是為毛孩留下獨有肖像的機會，人人都希望得到。

▼▼▼▼▼覺得義工畫得令你有點啼笑皆非嗎？點擊放大看另一個藝術家「Cat Landscape」，他畫作裏都藏着貓咪，你能一一找到嗎？▼▼▼▼▼