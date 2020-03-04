【新冠肺炎】狗狗走不了我也不走　烏克蘭女為愛犬滯留武漢

新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續擴散，多國均派遣包機到重災區武漢市撤僑。然而，一名滯留武漢的烏克蘭女模因烏克蘭大使館拒絕讓她攜同其愛犬登機，毅然選擇留下。事件引起公眾關注，就連烏克蘭總統也親自致電她，承諾將帶她及狗狗安全回國。

自武漢肺炎爆發以來，武漢市一直被視為疫埠，多個國家相繼派出包機接國民回家，包括烏克蘭。可是，一名烏克蘭女模卻在這關鍵時刻選擇留在武漢，只為陪伴其愛犬。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

女模為了陪著愛犬，寧放棄乘搭包機回國。（Instagram@nastyazinchenko_）

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女模不忍丟下愛犬寧拒撤離

22歲的Anastasiya Zinchenko原定於2月中隨烏克蘭官方包機回國，因烏克蘭大使館拒絕讓她攜同松鼠狗Misha一同撤離，建議她將狗狗留下，但遭她堅決拒絕。「我永遠不會離開牠，牠是我的家人和朋友，牠在我傷心失意時並沒離開我，更上前主動安慰我。我不知道如果換作是他人會怎樣做，但我心意已決」，Anastasiya在其Instagram帖文中寫道。

烏克蘭總統Volodymyr Zelenskyi親自致電Anastasiya，答應會竭盡全力協助她和狗狗回國。（資料圖片）

總統親自致電承諾提供協助

其後，Anastasiya續向烏克蘭外交部查詢，獲告知只要在符合衛生標準的情況下，便可帶Misha登機。就在她幾經波折取得各樣所需文件後，卻依然遭到拒絕，令她選擇繼續留下。她在其Instagram帳戶交代事件始末，引起傳媒廣泛報道，甚至引來烏克蘭總統Volodymyr Zelenskyi關注。總統於2月21日親自致電Anastasiya，答應會竭盡全力協助她和狗狗回國，惟她目前仍身處武漢。

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