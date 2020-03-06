【新冠肺炎】澳洲查詢寵物安樂死個案激增　獸醫：不要恐慌

近日漁護署發布新聞稿，指確診者寵物犬驗出新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）「弱陽性」，引發不少寵主恐慌。在澳洲，更有不少寵主因而向獸醫診所查詢替寵物安樂死事宜。獸醫Sam Kovac感到悲憤，更表示：「有這念頭的，都沒資格養寵物」。

是否應為寵物加上口罩呢？一般認為未必有效果。（Gettyimage）

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續未止，香港漁農護理署在3月4日發新聞稿，公布一隻居於2019冠狀病毒病確診者家中的狗隻，對有關病毒測試呈弱陽性反應。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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新聞稿中表示：「香港大學公共衞生學院、香港城市大學動物醫學及生命科學院及世界動物衛生組織專家意見，他們一致認同有關結果顯示該狗隻已低程度感染有關病毒，並很可能是由人類傳染。」

澳洲寵主驚恐

有關消息在澳洲悉尼更引起不少寵主恐慌。不少人致電獸醫診所，查詢替家中寵物安樂死事宜。每次接到這類電話，獸醫Sam Kovac都感到難以忍受的悲傷。

我們沒有因為新冠肺炎而替任何寵物進行安樂死！相反，我們會認真地向寵主解釋，現階段沒有任何證據顯示新冠肺炎在澳洲狗隻群裏出現，也沒證據顯示寵物會傳播這病毒。 Sam Kovac

目前未有數據證明寵物會感染而發病或傳播新冠狀病毒，香港所確診的案例，也只是說出狗隻口腔，鼻腔的樣本在測試中呈弱陽性反應，但狗隻並無任何相關病徵。

提高衛生意識，已能有效減低疫情擴散。(9News)

雖然狗隻之間傳染冠狀病毒是很相見的，但這與新冠狀病毒（COVID-19）是完全不同。獸醫Sam嚴肅地向所有寵主呼籲：「絕對不應將安樂死作為一項選擇，這是個瘋狂的行為。如果你因疫情而考慮過要替家中寵物安樂死，那麼你根本就沒資格擁有寵物！」

寵物就是一家人，當家人生病時，難道你便會置之不顧，甚至讓親人安樂死嗎？澳洲目前未有已認受、可針對狗隻作出檢測的新冠狀病毒測試，難以對寵物作出準確的診斷。但獸醫Sam再次提醒所有人：「我們應關注疫情的發展，並提高衛生意識，但絕對不要恐慌！」

保持雙手清潔，勤洗手，勿捽眼

世界衛生組織（World Health Organization, WHO）建議大家在接觸寵物後，應用肥皂和水徹底清潔雙手，這樣已能有效降底病毒傳播的機會。

近日，港大感染及傳染病中心總監何栢良醫生也在個人Facebook上發文，呼籲大家要與狗狗共同抗疫。

與汪星人「同心抗疫」、不離不棄

1. 保持冷靜，fact check 事件;

2. 處理主人飲用水、食物前要洗你自已雙手， 尤其是係你呻完鼻涕、吐完痰、去完大小便之後;

3. 汪星人外出要保持安全社交距離;

4. 汪星人大小二便完，我地要妥善處理清潔;

5. 汪星人醫生探訪醫院宜暫停， 以免病人將病毒傳畀佢哋;

6. 有事記得帶佢哋去睇獸醫。

（資訊來源：fb@Pak-leung HO）

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