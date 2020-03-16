黑貓曾歷「大屠殺」被咬碎下顎　大難不死遇金髮美女命運神扭轉

住在以色列的黑貓Zimes時常都吐出舌頭，看起來非常鬼馬！沒想到，牠這樣的行為，是因為牠小時候曾經遇上慘痛的經歷......牠在不足1個月大的時候，曾經受到比特犬襲擊，在把牠的下顎咬至碎裂。 雖然Zimes撿回一命，但牠的臉上卻留下了永久的缺陷，幸好遇上了這命金髮美女，貓生才得以被扭轉。

黑貓Zimes時常吐舌頭，看起來非常可愛。（Instagram圖片：zimesthecat）

Zimes在1個月大的時候，遇上一位喪心病狂的施虐者，他把家裏的比特犬放到街道上，任由牠追捕街上的流浪貓，甚至把牠們咬到半死。而Zimes就是其中一位受害者，牠的下巴被比特犬咬至碎裂......►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

當義工發現Zime時，牠彷彿置身於恐怖電影的現場，圍繞著牠的全都是血肉模糊的死貓。不幸中的大幸，Zimes被義工救起，成功保住了性命，更讓牠遇到一位充滿愛心主人Margot Tamar Riemer。

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只有1個月大的Zimes經歷了多次外科手術，才保住了性命，卻為牠帶來了一個後遺症，下顎碎裂令牠的嘴巴無法合攏，舌頭一直會往外掉。

不過，Margot沒有介意Zimes的下顎受傷帶來的缺陷，反而認為牠更需要被照顧，覺得牠這樣子更加可愛！同時亦慶幸Zimes在經歷了如此可怕的事情後，仍然願意親近人類，Margot指出：「牠喜歡親近人們，並讓人們擁抱牠。」

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