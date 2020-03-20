【萌寵充電站】極寒天氣下挪威3大貓　50張圖見證超強生命力

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。在挪威，便有一對情侶養了3隻貓咪，牠們雖然品種不同，但有着共通點，就是屬於體形較大的品種。主人不時帶着3貓勇闖雪地，更拍下不少美美照片，吸引近7萬粉絲熱情追蹤。

這3隻大貓，分別是Limo（緬因貓）、Pepper（挪威森林貓）和Chili（豹貓）。（ig@we.are.chilipepper）

在挪威，有對情侶飼養了3隻大貓咪，並為牠們開設了IG帳號，吸引近7萬粉絲追蹤。由於3隻貓咪都顏值甚高，加上相片拍得極出色，每張照片動輒獲千個讚好，人氣高企。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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大貓家庭：挪威森林貓、緬因貓、豹貓

3貓主人是Sondre和Camilla這對情侶，他們生活在挪威一條鄰近森林的小屋裏。在2018年，他們收養了第1隻貓咪，這就是當時只有8周大的挪威森林貓Pepper。其後，因為擔心自己經常不在家，怕貓咪獨留在家會感到悶，於是再令養了緬因貓Limo，以及豹貓Chili。

為了令3隻貓咪們健康成長，主人會抽空帶貓咪到戶外走走。其實他們家就在森林旁，離家十多米路，已能讓貓咪親親大自然。

自從替貓咪拍下照片並在IG分享後，發覺網民十分喜歡。於是主人更認真地為貓咪拍下沙龍照。從取景到構圖，考慮光線是否逆光，多從低水平拍攝，透過不同攝影技巧，配合環境情況，把貓咪靈動一刻捕捉下來。

想看更多這3隻貓咪的可愛萌照嗎？可追蹤牠們的IG帳號，你一定會有驚喜。

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我叫Messi，今年5歲！（ig@l_am_puma）

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