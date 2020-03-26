【貓行為】虎斑貓天天監視媽媽刷牙　沒想到牠突然做出驚人舉動！

寵物偶爾會做出人類無法理解的事情。美國有隻虎斑貓，每天清晨5點就會起床，跟著媽媽走到浴室，在盥洗盆上監視著她。牠每當看到媽媽刷牙時，雙眼都彷彿在發亮，媽媽最初不以為意，直至最近，牠竟然做出驚人的舉動！

貓咪Achilles每天都監視著媽媽刷牙（ Instagram圖片：stephanieisidro）

貓咪Achilles有一個小小的怪癖，總是站在角落偷看著媽媽Stephanie的一舉一動。例如每天清晨5點，Achilles都會跟隨媽媽走到浴室，在坐在盥洗盆上觀察著她。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前，Stephanie為留宿的姊妹購買了備用的牙刷，Achilles的雙眼因這些新牙刷而變得明亮，好像得到了新的玩具一樣。牠翌日如常跟著Stephanie一起走進浴室，甚至跟她「一起」刷牙！她指出：「我發現Achilles突然用我姊的牙刷，模仿我刷牙時的動作。」

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「如果牠晚上有機會進入洗手間，牠甚至會在睡前刷牙，牠非常重視口腔衛生。」Stephanie曾經養過不少寵物，卻沒有一隻像Achilles那麼注重刷牙，而絕大部份更會抗拒這行為。Stephanie覺得這舉動相當神奇！她最初以為Achilles只是貪玩才會做出刷牙的舉動，沒想到牠竟然天天都跟著她一起刷牙！Stephanie還為牠準備了專屬的牙刷。

Stephanie覺得牠已經將自己當成人類，相信牠不會滿足於牙刷這舉動，甚至會繼續模仿她的行為，「牠就好像一個迷你版的我，牠會跟我一起睡午覺，而且牠的睡姿幾乎跟我一模一樣！牠會在被窩裏，反著肚子睡覺。

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