楊怡陀女羅仲謙榮升爸爸拒棄狗　3對讓BB與狗成長的星級爸媽

「毛孩和小孩能否共存」是不少人關注的問題，但隨著觀念及所接受的資訊改變，大眾似乎逐漸也找到了正確答案，越來越少人因有了小孩而選擇棄養。娛樂圈中也有很多愛狗的夫婦，即使成為父母後亦沒有棄養家中狗狗，包括楊怡和羅仲謙、余文樂和王棠雲，以及陳柏宇和符曉薇。

羅仲謙 楊怡

楊怡及羅仲謙結婚4年多，二人於3月中公開宣布榮升準爸媽，表示非常期待女兒出生。家中增添新成員當然是喜訊，但也有網民擔心二人的兩隻愛犬何去何從。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

羅仲謙和楊怡現時養有兩隻分別10歲和11歲貴婦犬，名叫「Jelly」和「番薯」。其實二人早就表明不會因懷孕而棄養，羅仲謙更表示曾聽說養狗可有助增強小朋友免疫力。羅仲謙自4歲起便開始養狗，曾飼養3隻狗狗，包括兩隻唐狗和一隻混種狼狗。婚後，因3隻狗狗無法融洽相處，因此兩隻貴婦狗與他們同住，而狼狗則交由羅爸爸照顧。

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+ 12 + 11 + 10

余文樂 王棠雲

時尚達人余文樂於2017年和「皮帶千金」王棠雲成婚，在一年後即升級做爸爸，為兒子取名為余初見（Cody）。余文樂是位愛狗之人，曾飼養多隻狗狗，當中最受寵愛的是「Rocco」。即使在Cody出生後，余文樂也沒有忽視Rocco，早前更特地訂購蛋糕為牠慶祝3歲生日。在他的Instagram帳戶中，還可看到Cody和Rocco一起玩樂的照片。

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+ 16 + 15 + 14

陳柏宇 符曉薇

歌手陳柏宇和任職模特兒的符曉薇（Leanne）於2017年結婚，Leanne在2018年9月誕下女女Abigail，二人榮升父母。他們家中亦有多位毛孩，包括鬆獅狗「VV 」、老虎狗「Bessie」和兩隻貓貓。

二人之前曾鬧出棄養風波，但隨即發文澄清。Leanne在網上發文解釋指，當時家中兩隻狗狗經常打交，所以才萌生將其中一隻狗狗暫時交由朋友照顧的念頭，並非打算拋棄狗狗，亦從不擔心狗狗會傷害女兒。

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