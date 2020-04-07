45kg英國古代牧羊犬討食時大暴走　媽親述牠惡行背後的原因

飼養大狗，不單需要為牠們準備寬敞的活動空間，而且每天都要準備很豐富的食物。 台灣有隻英國古代牧羊犬，目前體重達45公斤，全因主人吃什麼，牠都要分一半！要不然，牠就會使用鐵砂掌生氣地摔碗！媽接受《香港01》訪問表示，這原來是狗狗表達為食的一種方式！

「別移開視線，快把手上的食物餵給我。」（受訪者提供）

英國古代牧羊犬「姆咪」目前重45公斤，相當於一個成年女生的體重。雖然牠的體重仍然在標準範圍之內，不過很快就過重了！牠擁有如此豐腴的身型，全因「吃東西一定要分一半以上給牠」，不然牠就會生氣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「牠要吃東西會用腳把碗踢過來，還會故意到我們面前摔碗，再不給牠吃，就會用牠的熊掌翻倒水盆。」媽媽接受《香港01》訪問指，姆咪每次討吃都超大陣仗，踢碗、摔碗，令人不禁以為牠在生氣，「我們去躲起來，牠還會來敲門，讓人苦笑不得。牠很會表達，會想辦法讓你了解牠想做什麼。」

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「這是一個軀體跟靈魂都比主人還要大的故事。」媽媽把姆咪的故事分享到facebook群組「有點毛毛的」，吸引多達1800人點讚，部份網民留言指：「很有分量」、「看了就想抱」、「真的超想看正面啊！」、「毛膨骨架又大就是吃虧呀」、「一半以上？乾脆全給牠好了。」

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