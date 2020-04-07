【萌寵充電站】巨獸紐芬蘭犬自創19個魔性造型　送給天堂祖母

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）影響下，許多人都改變了生活模式，以避免疫情擴散。在美國，便有一對夫婦，因疫情要與狗狗留在家中。為了鼓勵親朋，他們決定發放狗狗正能量相片，並承諾在自我隔離期間，每天都會有新相片。

大家好，我叫Hank，我每日都會有新造型，替大家打氣加油！（ig@hank_hairstyles）

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）令許多人都需隔離在家中，Hannah Heil夫婦也面對同樣問題。他們已十多年沒一起整天困在家裏，而且要共同使用辦公桌，這令他們很不習慣。為了令生活更充實有趣，他們想到要每天為狗狗帶來新造型，為沉悶的居家工作帶來新氣！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大，看看Hank今天的新造型你是否喜歡】

+ 15 + 14 + 13

Hannah指因為疫情關係，他們夫婦已搬到度假時才居住的偏遠農場居住。除了留在家裏工作外，他們仍很想與親友分享生活瑣碎事，在網絡情況不太理想下，他們想到用狗狗有趣造型照，來為親友加油打氣。

Hannah養了一隻紐芬蘭犬Hank，雖然牠體型龐大，卻是隻人見人愛的可愛狗狗。在隔離期間，Hannah決定要做一個挑戰，就是每天為狗狗Hank改變新造型。

她更特別開了新的Instagram帳號，來紀錄這個生活點滴趣事。「替Hank梳理毛髮，是一個整理心情的好方法。牠每個造型，都反映了當時我們心底的感受。在替牠改變造型時，我們夫婦可以放鬆下來，或許是取笑這新造型，又或是互相提點應怎去改變。無論如何，我們相信狗狗的新形象，可以令沉悶的生活加點色彩，讓親朋好友都打起精神。」

大家都在等Hank每天新造型。（ig@hank_hairstyles）

Hannah指本來他們要舉辦一次大型家庭聚會，來紀念祖母的100歲冥壽，但疫情下取消了。「祖母喜歡小動物，我們替狗狗拍下照片，送給在天堂的她。」

事實上，紐芬蘭犬Hank也很喜歡主人每天為牠改變造型，會安靜地讓主人替牠梳毛變裝。「我想Hank真的很喜歡我們時刻待在牠身邊，牠喜歡我們親吻牠，給牠好吃的東西，這就是牠最完美的一天。」

▾▾▾狗狗這麼可愛，當然要多看看。點撃圖片放大：看另一隻柴犬由媽寶蛻變成小公主的經過！▾▾▾