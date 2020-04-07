【貓行為】橘貓擺可憐眼神　嚷著要看煮飯　爸屈服用暖心方法哄

貓咪的興趣可不限於吃喝玩樂，有些貓貓也會比其他同伴更好學，例如醉心於研習廚藝的橘貓。牠最愛在飼主煮食時在旁偷師，日前牠終於成功爭取成為爸爸的「入室弟子」，和爸爸一同煮食。

3歲多的橘貓「阿咪」天生對煮食尤其有興趣，每天也會跑到廚房看著飼主們煮食，一邊在旁喵喵叫，似在向飼主報到：「我又來偷師了！」飼主黃姵喬表示，阿咪不會偷吃，只會乖巧地看著他們煮食，同時露出渴望被抱起的眼神的望著他們，想要和飼主一同煮飯的心思早已溢於言表。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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數天前，姵喬憶述當時老公正專注地煮食，而阿咪也一如以往地在廚房陪著他們，不住地發出喵喵聲。不久後，她的老公受不了阿咪撒嬌的目光，終決定霸氣地用左手一把抱起阿咪，右手則繼續煮食。阿咪被抱起後立刻變得安靜乖巧地，留心地盯著鍋中的食物，擺出一副認真學廚的姿勢。網民們看到阿咪和爸爸一同煮食的合照後，紛紛大呼溫馨。

姵喬表示，阿咪本來是一頭流浪貓，但後來遇上她老公，於是二人便順理成章地收養了阿咪。阿咪性格膽小，但好奇心甚重，而且愛撒嬌，一直也被二人當成親生子女般照顧，可謂是他們的掌上明珠。

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