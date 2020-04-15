【獸醫報告】寵主必睇！獸醫超詳細教你睇寵物體檢報告

讓寵物健康地成長相信是主人最大的喜悅之一，我們可以定期帶寵物進行身體檢查，但相信各位都會遇到同樣的問題，究竟報告上的內容是甚麼意思呢？那些東西又可以如何顯示出寵物的健康狀況呢？這次就讓我們由淺入深去一一拆解這些疑問。

首先，在一般情況下獸醫閱讀體檢報告時，通常都會先留意肝、腎指數。要知道即使寵物的肝、腎失去了一半功能，其實主人亦未必能夠察覺異樣。因此，有必要透過身體檢查，從報告中的肝、腎指數了解寵物的狀況。有關腎臟參數（Kidney Parameters），其中尿素氮（Blood Urea Nitrogen, BUN）可以顯示腎臟功能、脫水及尿道阻塞情況，該指數亦會因為進食高蛋白質食物而受影響；而肌酸酐（Creatinine, CREA）測試有助分辨腎臟及非腎臟引致的尿素氮提升，通常尿素氮都會跟肌酸酐一起參考。

有關肝臟參數（Liver Parameters），谷丙轉氨酶（Alanine Aminotransferase, ALT）是對急性肝臟損害敏感的指標；而鹼性磷酸酶（Alkaline Phosphatase, ALKP）增加時有機會是因為肝膽病變，但亦有可能是因其他廣泛因素而增加；谷氨酰轉肽酶（Gamma Glutamyl Transferase, GGT）則是可以顯示肝臟疾病的酶。

寵物的驗身報告內含大量資訊，但身為寵主的你真懂得看嗎？（9 Lives Veterinary Hospital）

除此之外，由於紅血球、白血球及血小板的參數會影響到寵物的病情，因此亦要較為注意。

有關紅血球參數（Red Blood Cell Parameters, RBC），血細胞比容（Hematocrit, HCT）是用作計算紅血球的比例，以檢測貧血及水份情況；網狀紅血球（Reticulocytes, %RETIC）則能夠根據未成熟的紅血球數量，讓獸醫從中得到更多有關紅血球在身體內的製造及供給等資料。

另外，有關白血球參數（White Blood Cell Parameters, WBC），嗜中性粒细胞（Neutrophils, NEU)是負責修復跟傳染性及非傳染性疾病有關的發炎細胞；而淋巴細胞（Lymphocytes, LYM）是免疫細胞，尤其對壓力及受到慢性感染時會潛在地增加；單核細胞（Monocytes, MONO）是負責修復跟受損組織有關的發炎細胞；嗜酸性粒細胞（Eosinophils, EOS)/嗜鹼性粒細胞（Basophils, BASO）則是負責應對跟寄生蟲疾病及過敏反應有關的發炎細胞。最後，血小板（Platelet , PLT）是一種幫助形成血塊的細胞。

獸醫建議比較年邁的貓狗（約7歲以上）最好每年進行一次身體檢查。（9 Lives Veterinary Hospital）

至於其他會出現在體檢報告的參數，亦分別顯示出寵物的各種身體狀況。如電解質（Electrolytes）的鈉（Sodium, Na）可幫助顯示水份狀況；鉀（Potassium, K）根據其增加程度可顯示腎臟衰退、脫水或尿道阻塞情況，嚴重時更可引致心臟病；氯化物（Chloride, Cl)是一種經常在嘔吐及患上愛迪生氏病（Addison’s）時流失的電解質，提升時通常顯示脫水情況。

另外，胰臟參數（Pancreas Parameters）中的澱粉酶（Amylase, AMYL）/脂肪酶（Lipase, LIPA)增加時有可能顯示胰腺炎或其他胰臟疾病。有關蛋白質參數（Protein Parameters），全蛋白（Total Protein, TP）能夠顯示水份狀況及提供有關肝臟、腎臟及傳染性疾病的更多資料；肝蛋白（Albumin, ALB）是血液中的蛋白質，降低時有可能為慢性肝臟疾病所引致、提升時可能跟脫水有關；球蛋白（Globulin, GLOB）是在慢性發炎及受感染時增加的抗體。還有一些其他參數如血糖（Glucose, GLU）用作測量血糖，亦有可能因寵物感到緊張時提升。

鈣（Calcium, CA)則可以測量血液中的鈣含量。而膽固醇（Cholesterol, CHOL）就有助診斷甲狀腺機能減退症、肝臟疾病、庫欣氏病（Cushing’s）及糖尿病。

一般來說，我們都建議比較年邁的貓狗（約7歲以上）最好每年進行一次身體檢查；而對於較年輕的貓狗，如有特別情況像需要麻醉、有明顯病徵等，獸醫亦有可能建議寵物接受較針對性的身體檢查以便診斷。為了維持寵物的健康，如果主人願意讓牠們每年定期進行身體檢查當然是好的。

話雖如此，正因為主人重視寵物的健康才會安排身體檢查，為了更準確地明白報告內容所反映出的情況，當然還是最好向您的獸醫了解。

撰文：9 Lives獸醫總監Dr. Steven Chan

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「如何閱讀寵物的身體檢查報告？」】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）