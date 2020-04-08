全球剩100隻的超稀有八哥　擁粉紅膚色保養得比媽還勤勞

少女對於粉嫩的顏色總是特別情有獨鍾，因此來自倫敦的這頭八哥也甚受女孩們歡迎，皆因牠渾身的皮膚均是淡淡的粉紅色，外表獨特又可愛，是全球僅存的100隻粉紅色八哥之一。雖然牠的外貌跟白化症病人非常相似，但牠其實並非患上了白化症。

來自英國倫敦的八哥「奶昔」（Milkshake）年僅一歲多，但已是有名的「狗界KOL」。奶昔特殊的膚色總會吸引無數人的目光，牠天生全身上下均是淡淡的粉紅色，唯獨眼睛是清澈的淡灰藍色，與眾不同的外表令牠迅速擠身網絡紅人之列。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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奶昔因天生基因變異，所以擁有類似白化病患者的膚色，但並非真的患有白化症。因白化病患者一般也會連帶出現其他症狀，如視力衰退、對陽光較敏感、瞳孔呈紅色等，但Milkshake並沒這些症狀。類似奶昔這般的八哥在世上絕無僅有，現時全球約只得100隻。

飼主Maria對奶昔一見鍾情，在牠僅10周大時便將牠帶回家飼養。Maria替牠開設Instagram帳戶，經常為牠精心打扮及拍照，令牠的支持者急增，帳戶如今已有超過7萬人追蹤。因八哥臉上的皺紋也許會帶來健康問題，所以Maria每天也會為奶昔塗上護膚粉末，仿如為牠進行美容療程般，Maria說笑道：「牠保養得比我更好更勤力。」

很多網民也會在奶昔的貼文下留言表示感謝，因奶昔的相片令他們的心情變好。除此之外，不少人更會特地送禮物給奶昔，Maria笑言：「牠收到的聖誕禮物遠比我能想像到得更多。」

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