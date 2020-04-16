【走失狗】有狗找你！媽傷心一整晚　翌日回公司見這幕差點哭出來

狗狗有種神奇的追蹤能力，總是可以憑著自身走路回家。 狗狗「小白」日前搬到新的住所，結果遇到放養狗攻撃，及後掙扎走失。媽沿著牠走失的方向找，找了一整天，也找不到牠。結果，她翌日上班時，櫃檯人員竟然跟她說：「有狗找你。」

小白這天散步時遇惡狗走失了。（受訪者提供）

飼主蔡小姐接受《香港01》訪問指，早前帶著愛犬「小白」搬到新的住處，日前（4月13日）她們外出散步時，遇到住處附近放養狗，而且對方還故意上前攻撃小白。在一片混亂之中，小白掙脫項圈跑掉了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

蔡小姐依著小白走失的方向找了一整天，還是找不到牠。最終在住處兩公里外的店舖，問到小白的行蹤：有店員看到小白出現在那附近的巷子。

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她原本打算翌日下班再去找小白，沒想到她上班途中，小白竟然自己開門進來找她！蔡小姐查看閉路電視感到超級驚訝，全因她打工的地方，跟小白走失的方向完全不同，牠到底是怎麼找上門的？難道牠有特異功能？

蔡小姐把小白的故事分享到facebook群組「米克斯傳奇」，並標上：「真的是『米克斯傳奇』！」不少眼利的網民都發現小白身後多了一隻「小黑」，留言指：「後面還一隻小黑狗」、「出門在外靠朋友嗎？」、「是另一隻陪牠回去的嗎？」也有貼心網民提醒狗主：「沒有晶片的話也記得補上喔」、「要檢查看看有沒有受傷。」

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菲菲的主人一直希望為牠尋回至親，多年持續透過社交平台發文尋親，可惜未有所獲。直至最近，一條短訊令菲菲成功尋回失散8年的親人！

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