【柴犬】帶回來養以為是黑柴犬　長大後狂甩色變超罕見柴犬

毛孩在長大過程中的外表變化難以捉摸，經常誇張得讓人無法辨認，不但身形會改變，就連毛色也可能會變得截然不同，令飼主產生「是否被調包了」的錯覺。台灣一頭柴犬小時候滿身黑色毛髮，越大卻變得越淺色，轉變令人驚訝。

現時一歲多的柴犬「月餅」擁有一身虎斑，外表帥氣，但原來牠小時候全身的毛髮均是以黑色為主，模樣與現在截然不同，就連飼主翊伶也笑言「突然發現有點像開驚喜箱」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

柴犬「月餅」小時候全身的毛髮均以黑色為主。 （受訪者提供）

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月餅在僅兩個月大時就被翊伶一家所收養，「當初是爸爸認識的朋友送的」，翊伶解釋道。因當時月餅的身上已有著不明顯的斑紋，所以翊伶也曾一度懷疑牠可能是胡麻色的柴犬。短短一星期後，月餅的毛髮就開始褪色，一身虎斑越發明顯，彷彿被掉包了般。面對愛犬突然變色，翊伶只覺得有趣又可愛，明言十分期待牠將來繼續變色，「那時候覺得（牠）好像小老虎。」

翊伶亦表示，很多人受月餅的帥氣外表影響，經常誤會牠性格兇惡暴躁，但其實牠是頭溫柔愛撒嬌的狗狗。月餅現在的毛色已比兒時淺色許多，亦因此被不少人指不像柴犬，幸好眾人通常只認為牠既特別又可愛，甚少出現惡意批評。網民們看到月餅的照片後，亦紛紛大讚牠帥氣，更讚牠有「老虎般的霸氣」。

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