【日本】罕見沙漠貓反差超強　最愛吃的東西竟然是巨獸

作為貓奴的你，相信早已臣服在主子的一顰一笑，牠的舉手投足都令你着迷。在沙漠有種貓咪，天生一副萌樣，極小又可愛，但牠的主要食物，卻是毒蛇、蜥蜴，而且狩獵時極為兇猛，絕對是極大的「反差」，這樣的沙漠貓，你也喜歡嗎？

遠看牠就像一隻橘貓，但牠真正身份卻是一隻沙漠貓。（twitter@nakprstaff）

日本栃木縣那須動物王國（那須どうぶつ王国），在3月底時迎來了幾位可愛的新成員，就是有沙漠天使美譽的「沙漠貓」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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據園方Twitter顯示，這次來到園裏的其中一隻沙漠貓叫ジャミール，在阿拉伯語裏有美麗的意思，而事實上牠的大眼睛很是迷人，加上一副楚楚可憐模樣，令網民趨之若鶩，很希望能盡快到園裏一睹這貓咪的風采。

不過，受新冠肺炎COVID-19疫情影響，動物園暫時關閉不對外開放。但大家放心，園放知道沙漠貓很受歡迎，因此在Twitter和IG上，不時會更新牠們的近況。有興趣的朋友，可追蹤園方的頻道。

沙漠貓特色

沙漠貓擁有一雙碧綠的大眼睛，毛色是淺啡色的，體長約50厘米，加上一條長約30厘米的尾巴，成年後只有2.7公斤左右，基本上就和一般家貓無異。

動物園更經常發放影片，把貓咪可愛一面向所有人展露。（twitter@nakprstaff）

但有點不同的，是沙漠貓頭部較寬，而且耳朵又尖又向上，雙腿還有黑色條紋，而且毛鬆較長，這樣牠們的皮膚才不會容易被沙漠高溫所燙傷。

沙漠貓適合生活在非洲赤道線和亞洲沙漠和山丘中，以沙漠巨蜥、毒蛇、壁虎、鳥禽、昆蟲為主要食糧。由於沙漠氣溫差極大，白天最高可達58度、晚上則可能只大零下13度，但沙漠貓的皮毛，卻能適應這極端氣候，並且能在嚴重缺水的惡劣環境下，仍能生存下來。

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