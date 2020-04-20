【柴犬】清洗家中魚缸　轉身見魚腥味「海狗」突襲　媽媽超崩潰

面對古靈精怪的柴犬，寵主們必須要具備驚人的耐心，否則隨時也會被氣得七竅生煙。日前一名柴犬飼主在網上抱怨，大呻剛洗完澡的愛犬突然跳進家中的魚缸「浸浴」，害她前功盡廢，直言氣得生無可戀。

一歲多的柴犬「柚子」性格調皮，活潑好動的牠總會為飼主柚媽帶來不同的「驚喜」。日前，就在柚媽正在清潔家中的魚缸時，剛洗完澡的牠竟突然跳進魚缸，弄得滿身魚腥味，令柚媽頓時崩潰。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（Facebook@柴犬柚子⊙ω⊙柚柚切嗑鬧）

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柚媽表示，當時她正在洗刷魚缸，因需拿抹布而離開了浴室一陣子，豈料一回頭就看見柚子正在魚缸「浸浴」，一臉享受。大受打擊的柚媽在網上大呻：「出去拿個菜瓜布，回來怎麼多一條海狗啦！」她補充指，當日花了整整兩小時為柚子洗澡及吹毛，沒料到柚子一轉眼就跳進魚缸，讓她無奈得大嘆「生無可戀」。魚缸中的柚子聽到柚媽的叫聲，只一臉鄙視地瞟了她一眼，就繼續閉眼休息，自得其樂。

最後，柚媽只得強行將柚子抱起，搬到浴缸再次洗澡。再次洗澡的柚子不但沒有不耐煩，更閉上眼睛狀甚享受，讓柚媽不禁大罵：「看起來毫無悔意，根本預謀犯案！」柚媽指，柚子以前曾偷喝過魚缸水，但被發現後他們就隨即加上蓋子，沒料到這次會變本加厲，嘆惟有一直默念「這是我養的」來安慰自己。

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