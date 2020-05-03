柴犬應徵廣告被嘲似唐狗　3年後大變身成美少年　令人大跌眼鏡

俗話說：「女大十八變」這句話其實也適合用於狗狗身上，因為牠的改變隨時讓人大嚇一驚！ 台灣柴犬Kido小時候因為顏色不討好，被寵物店掛上特價的牌子，及後參與廣告模特兒甄選時，竟然被廣告商嫌棄，還被對方指是土狗、混種狗。沒想到，3年過後，牠竟然變身成一隻帥氣的柴犬，令人大跌眼鏡！

柴犬Kido小時候因為顏色不漂亮，一直在寵物店賣不掉。（受訪者提供）

胡麻色柴犬Kido小時候因披毛是胡麻色、看起來不太漂亮，所以一直在寵物店內無人問津，結果被寵物店掛上特價牌子。飼主張仟仟覺得牠好可憐，不過她當時已經養了兩隻柴犬，所以考慮了好一陣子，仍然沒法作出決定。她接受《香港01》訪問時指出，「在寵物店走了好幾趟，看牠越長越大隻，不忍心就把牠帶回家了。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「老闆當時還怕我反悔，跟我補充說：這顏色長大會換毛啦，就會變黃了！」她並沒有在意狗狗的顏色，反正她就是喜歡Kido，不需要在意別人的眼光。不過時常有路人會取笑牠是混種、唐狗，長得好奇怪。令她最深刻的莫過於以前曾經帶Kido參加廣告模特兒甄選，「之前有遊戲廣告在找狗狗拍攝，我就帶我3隻狗去甄選，結果只有牠沒有當選。」

▾▾▾點撃圖片放大：看Kido變身帥哥的成長史！滑到最後一張有大驚喜▾▾▾

+ 7 + 6 + 5

「老闆說牠是假柴犬，混到土狗才這麼瘦，毛長得不好看。反正Kido就被說得很可憐。」在哥哥、姐姐拍攝期間，她只好買零食給牠，怕牠因為哥哥、姐姐可以去玩，自己沒去而傷心。這位媽媽也相當豁達，「當時我沒有覺得怎麼樣，即使別人不喜歡Kido，但我喜歡牠就好了呀，跟別人爭論也沒意義。」

其實Kido吃好住好，偶爾還會搶哥哥、姐姐的東西吃。不過牠的身型一直偏瘦，毛髮也長得不漂亮。直至3歲左右，Kido開始長得圓潤一點，牠的毛髮也變長，而且顏色也變淡了，「我想Kido應該沒有小時候那麼頑皮，開始有點變懶了，也長胖了。」

「現在4歲了！看看長得多帥！又肥又可愛！」媽媽把Kido的進化史分享到facebook群組「柴犬司令部」，獲得超過3千7百位網民點讚，不少網民都留言幫胡麻色柴犬平反，指：「胡麻柴很可愛呀！」、「胡麻柴很稀少的」、「稀有才好呀，老闆在想什麼？」、「胡麻是可遇不可求欸，真不識貨」

▾▾▾往下拉繼續看暖心寵物故事▾▾▾

台灣有位狗主日前上載了狗狗的「成長照」，記錄了愛犬從小到大的轉變。狗狗小時候看起來像隻小黑熊，但隨著牠越來越大，牠的黑色毛髮褪掉了，竟變成一位充滿仙氣的小公主！

▾▾▾點撃圖片放大：看媽寶蛻變成小公主的經過！▾▾▾

+ 24 + 23 + 22

來自美國的混種狗「Ｍya」，牠的外表激似狐狸，令牠在網上聲名大噪，其Instagram吸引多達5萬粉絲追蹤！

▾▾▾點撃圖片放大：看Mya超萌照片▾▾▾