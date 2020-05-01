刺蝟與豹貓一秒戀上　24小時在一起　療癒舉動讓網民樂透

動物世界的友情，往往令你猜不透。這個有趣的動物跨物種超萌組合，是一隻刺蝟與一隻孟加拉豹貓。牠們的友情建立得很快，就連主人也感到驚訝！由於主人喜歡遊山玩水，而兩隻小動物也毫不抗拒，於是乎IG裏便有大量冒險照，與網民分享。

與女主人一起遊山玩水，每天過着冒險生活。（ig@mr.pokee）

來自德國的少女Talitha Girnus，她本身很喜歡刺蝟，也喜歡貓豹。幾年前開始，她養了一隻刺蝟並將相片放到IG上因而爆紅，現在已擁有180萬粉絲，不時分享人與毛孩的遊山玩水相片。

【點擊圖片看刺蝟與豹貓的冒險經歷，牠們都笑得很開心呢】

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Talitha早在2015年時已領養了一隻叫Pokee的刺蝟，因此IG帳號也是用牠命名。但牠在2019年時離開了大家，Talitha在傷心了幾個月後，決定再收養一隻刺蝟，這就是現在大家看到的Herbee。為了紀念Pokee，並延續牠將快樂帶給大家的正能量，她決定沿用這IG帳號。

刺蝟與豹貓

Talitha很喜歡刺蝟，但她有個心願，就是收養一隻貓咪，並陪着她到各地一起冒險。不過，她唯一擔心的就是刺蝟能否與貓咪合得來呢？

2019年的8月，Talitha終於接了一隻孟加拉豹貓Audree回家，當時貓咪只有3個月大，希望牠能盡快適應新環境，以及與Herbee愉快生活。

一起看迪士尼卡通，共同一起經歷不同的冒險旅程。（ig@mr.pokee）

事實證明，友情是不分種族的。刺蝟Herbee與貓咪Audree一見如故，很快便成了好朋友。無論是吃東西、玩耍又或是睡覺，牠們都喜歡黏在一起，是密不可分的好拍擋。

Talitha見到這情況也很開心，因為這意味着她可帶着兩隻毛孩一起去旅行，一起遊歷不同的地方，感受大自然的美好，不用擔心要獨留誰在家，或是要找人暫托的問題。

現在牠們的IG，已有超過180萬粉絲追蹤，你也想成為牠們的粉絲嗎？

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