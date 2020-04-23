比特犬叼毛毯到狗屋　主人覺得怪怪的　緊隨其後目擊「大事發生」

狗狗也懂得收養？ 墨西哥有隻善良的比特犬，早前收養了一隻流浪貓，不單把自己的小屋讓給牠住，而且還幫牠張羅毛毯。有天，牠焦急地敲門尋找主人，彷彿有什麼重要的事情要宣佈，主人尾隨牠身後，才發現小屋裡發生大事了！

住在墨西哥的比特犬Hades。（facebook圖片：Juan José P. Flores）

居住在墨西哥的Juan，他的住處附近一直有流浪貓留連，雖然他無法靠近這些流浪貓，但他不時會把食物留在屋外，確保牠不用捱餓。這些窩心的行為，一直留在比特犬Hades的心裡。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

早前，Jaun突然聽到急速的敲門聲，原來Hades有事要找他。當時Jaun的樣子非常雀躍，雙眼殷切地看著牠。Jaun跟隨Hades的腳步，走到牠的小屋，發現屋內有異樣。他仔細查看Hades的小屋，發現裏頭竟然有一隻三色貓！

原來Hades收養了一隻懷孕的流浪貓，由於牠即將生產，急需一個安全的地方休息，Hades便把牠的小屋讓了給牠。「Hades還把毯子拉到小屋，為貓咪布置一個溫暖的家。」

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Jaun對Hades的行為感到驚訝，牠不單把小屋讓了給流浪貓，還一直陪伴在牠身邊，直至小貓們都順利出生。在Hades的守護下，貓咪生了兩隻可愛的小貓，Jaun把貓媽媽和小貓帶到屋裏照顧，Hades時刻關注著牠們的狀態。「我覺得牠以為自己是貓咪的爸爸。」

Jaun決定收養貓媽媽，並為牠取名Nicol。而兩隻小貓長大後，Hades將會為牠們尋找合適的新主人。

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日本這隻貓咪同樣可愛！牠跟咸蛋超人還有個窩心的小故事。

日本插畫師成島真衣在2015年遇上一隻被遺棄的小橘貓「Koma」，為了安撫牠的情緒，讓牠早日習慣新環境，主人在Koma身邊放了一個咸蛋超人模型，更意外拍下很多窩心的照片。Koma現在已經三歲多，牠仍然會跟咸蛋超人形影不離。

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成貓會欺負小貓？日本這個溫馨的家庭就推翻了這個想法。

日本有位貓主早前（5月5日）在路邊撿到一隻剛出生沒多久小橘貓，於是決定把牠帶回家收養。貓主家裡9歲的白貓Ichi和3歲的黑貓Sora，看到這位新成員便馬上靠過去，嚇得小橘貓立即尖叫，令貓主不禁擔心牠們相處不來。貓主原以為Ichi和Sora會不喜歡這隻小橘貓，結果他竟然看到以下的場面......

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