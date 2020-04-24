JW王灝兒進駐卓悦太子爺超級豪宅　巨型活動室絕對可讓狗狗放電

歌手JW（王灝兒）與卓悦太子爺Tarzan交往數年，近日她在網上分享了一段在男友家打乒乓球的短片，令其豪宅曝光。Tarzan家的活動室大得驚人，相信他的兩頭愛犬平時在家一定能盡情放電。

近月受疫情影響下，不少人也選擇足不出戶。但留在家中並不等於無所事事，歌手JW（王灝兒）日前就分享了在男友家打乒乓球的影片，當中的超大活動室讓一眾網民十分羨慕，想必其男友家中的狗狗也活得十分寫意。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

JW與卓悦太子爺Tarzan均為愛狗之人。（Instagram@tarzan_ip）

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JW與卓悦太子爺Tarzan拍拖3年，越愛越高調的兩人均為愛狗之人，JW飼養了一頭名叫Cassi的西施狗，而Tarzan則飼養了金毛尋回犬Mallow及白色松鼠狗Marshy。二人不時也會帶狗狗們碰面，讓牠們彼此認識。二人亦曾與朋友同為寵物慶生，在友人家中的泳池舉行生日派對，非常熱鬧！

JW近月經常到訪男方的超級豪宅，預演少奶奶生活。除了JW曝光的超豪華活動室外，Tarzan的豪宅內更設有私家影院，隨時隨地可享戲院般的體驗。除此之外，Tarzan及JW更曾邀請逾40位好友在家大搞派對，可見他們家的空間有多寬敞，狗狗在家放電絕對不成問題！

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