短毛唐貓毛髮吸飯菜味　媽發文呻反引網民羨慕：我的貓只有屎味

多數貓咪都擁有一身濃密的毛髮，原來這層毛髮不但可以保暖，更可成為「氣味接收器」。一名貓奴日前在網上分享愛貓異常「吸味」，總會沾染上家中每樣餸菜的味道，激起大批貓奴共鳴，紛紛討論主子曾染上的味道，當中包括不少爆笑答案。

貓奴王小姐飼養14歲唐貓「千金」多年，直至今年才發現牠的毛髮極易沾染氣味，每逢牠站在食物旁邊，便會自然而然沾上相應的氣味。王小姐日前（21日）發文指日前在家烹煮瑞士雞翼，翌日就發現千金身上仍有股豉油味，話題意外引起甚大迴響。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

14歲的唐貓「千金」的毛髮極易沾染氣味。（受訪者提供）

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王小姐在帖文中直指千金的毛髮非常「吸味」，並舉例「煎完魚有魚味，煎完羊架有陣羶味」，她直指不論煮甚麼菜式，千金也會沾染上有關氣味，就連光待在芒果旁也會染上芒果味。有網民因此說笑道：「你隻貓煮飯俾你食？」另外也有網民認真地建議她更換抽油煙機，避免類似情況再發生。

話題引來大批貓奴表示有共鳴，爭相大爆自家主子曾染上各種千奇百怪的味道，包括香水味、沙嗲湯味、麻辣味、孜然味、中藥味、醉雞味、咖啡味、榴槤味等等，令人大開眼界。同時也有不少貓奴對此羨慕不已，留言嘆道：「我的貓永遠有屎味。」另外也有貓奴表示大呻有別的煩惱：「我嗰隻放完屁有屁味，好耐都唔散」，笑翻其他網民。

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