唐狗穿超醜緊身衣　被嘲笑似「李小龍」　媽媽解畫背後苦衷

為毛孩打扮是每位寵主的嗜好之一，但有時太前衛的風格未必能得到大眾認同，偶爾也會鬧出笑話。一名狗主早前回家看到愛犬穿上媽媽買的新衣，隨即一愣然後爆笑。她將狗狗震撼的新形象與網民分享，令一眾網民也忍俊不禁。

3歲的唐狗「小黑」一向有皮膚敏感的問題，每逢換季情況便會惡化，有時甚至會咬至自己流血。有見及此，飼主顏小姐的媽媽為了防止牠自殘，特地買了一件衣服給牠，但因這件新衣風格過於獨特，令顏小姐及網民也不禁大笑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

唐狗「小黑」一向有皮膚敏感的問題，每逢換季便會咬至自己流血。（Facebook@我家阿邁）

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顏小姐表示，媽媽為小黑買了一件紫色長袖亮面的緊身衣，防止牠啃咬自己。雖然媽媽的動機十分窩心，但當她首次看到這件衣服的瞬間，還是不禁大嘆很醜，完全按捺不住笑意。這件別樹一格的緊身衣雖然不太悅目，但功能性絕不遜色，顏小姐指小黑這兩天以來真的沒有再自殘，而且衣服亦沒有鬆脫：「之前給牠穿別件，牠都會自己脫掉。」

後來，顏小姐媽媽又再購入了一件紅色的同款緊身衣，顏小姐便嘗試為家中另一頭唐狗「阿邁」試穿。豈料，阿邁穿上衣服後瞬間在原地定格，整整10分鐘連看到食物也不願動彈，反應令人哭笑不得。顏小姐把愛犬們穿上衣服後的樣子與網民分享，逗笑近萬名網民，逾千人紛紛說笑道「要學瑜珈嗎？」、「很顯瘦」、「換成黃色就變李小龍了」、「求狗狗心理陰影」。

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