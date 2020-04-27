雪橇犬被逼戴鴨嘴口罩　隔天發現窒息死　犬隻訓練員一句鬧爆

香港發生一宗雪橇犬活生生窒息死的事件。有新手狗主因雪橇犬時常吠叫，誤信網上介紹的方法，為狗帶上「鴨嘴口罩」。可惜，口罩尺寸過小，導致狗隻窒息死亡，釀成慘劇，負責領養的義工坦言對事件「好嬲好心痛」。資深犬隻訓練員及Pet Focus創辦人Derek Wong分析該款口罩的存在風險，並解釋狗隻為何會在亂吠。

義工在facebook發文指領養者為雪橇犬配戴不合適的鴨嘴口罩，導致牠窒息至死。（facebook群組：happy99）

facebook群組「happy99」日前（4月25日）發佈了一則帖文，指有領養者早前領養了一隻雪橇犬，由於牠時常吠叫，於是他在上網求助，有網民分享可以利用「鴨嘴口罩」防止狗吠，於是其女友購買了一個細尺寸的鴨嘴口罩給雪橇犬使用，並把牠安置於露台，結果翌日發現牠窒息死亡。

資深犬隻訓練員Derek Wong接受《香港01》訪問指出，涉事的鴨嘴口罩主要是用以防止狗隻亂咬、亂舔，並非用於防止狗隻吠叫，不過口罩會包覆犬隻嘴部，彷如用手捏著牠的鼻樑，令牠感到不適。Derek指，這類口罩在理論上是安全，但應該要選擇尺寸合適的口罩，尺寸過小會令犬隻無法呼吸導致窒息，並在主人看管的情況下使用，避免意外發生。

▾▾▾點撃圖片放大：看雪橇犬使用的鴨嘴口罩▾▾▾

狗吠有原因 主人應耐心了解原委

涉事主人指雪橇犬會吠，所以為牠戴上鴨嘴口罩，試圖阻止牠吠叫。為什麼狗狗會在晚上亂叫呢？Derek指狗吠叫有很多原因，某些品種如雪橇犬、瑪連萊犬，牠們帶有「原始習性」，在晚上會透過狼叫來呼喚同伴。主人應主動理解狗吠背後的原因，「狗吠有好多唔同嘅意義，例如想要食物時會吠，代表催促；見到可疑的人時會吠，代表戒備；玩得開心時會吠，代表邀請。主人要了解佢哋為咩而吠，先可以搵到解決辦法。」

義工指涉事狗主把雪橇犬放置於露台，此舉會否成為牠狂吠不止的原因呢？Derek指出，狗有一種地盤主義，如果狗主居住在村屋，屋外不時有人經過，都會觸動狗隻的戒心，繼而引起吠叫。他續指，「主人要尊重狗嘅習性。如果真係唔識得教，可以畀訓犬師教，絕對唔可以打鬧，太急反而會適得其反，亦唔應該使用唔適當嘅工具，今次絕對係無知害死狗。」

義工認為雪橇犬窒息慘死，純屬領養人無知所致，較早前已諮詢專業法律意見，領養人並非虐狗。發文全為警惕其他狗主，希望引以為戒。

有時候我們美滋滋地躺在床上，準備進入甜美的夢鄉時，可能就會有狗狗卻突然吠叫。如果附近也有人養狗的話，那簡直就是在「享受」立體環繞的狗吠交響曲啊！如果你家狗狗就是那隻「罪魁禍首」的話，不僅自己困擾，還怕遭到鄰居的嫌棄。那究竟我們該如何阻止狗狗在夜裏擾民呢？

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