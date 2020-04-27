140磅大丹犬「鬼佬」私生活揭秘　Eric Ko公開牠大便量超驚人

大丹犬是世上最大的犬種之一，體型龐大得驚人，在香港這片彈丸之地甚為罕見。因此，港人對大丹犬難免較為陌生。著名訓犬師Eric Ko日前分享了一段有關大丹犬的短片，透露牠們的驚人生活細節，揭開牠們神祕的面紗。

訓犬師Eric Ko上周六（25日）在YouTube上分享了一段影片，大談有關大丹犬的冷知識，令不少觀眾大開眼界。大丹犬是世上最大的狗種之一，兩腳站立時身高可達兩米，體型驚人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

原名為「鬼佬」的大丹犬曾遭前飼主虐待，後來幸被義工所救。（資料圖片）

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體重不遜成年男性

大丹犬是種源於德國的獵犬，是世上最高的犬種，於香港較罕見。在Eric片中的那頭大丹犬原名為「鬼佬」，曾被前飼主虐待，後來幸被義工所救，早前已覓得新歸宿。現任飼主為牠改名「Roofy」，並尋求Eric協助訓練，在其狗酒店寄宿一個月。Eric指成年的雄性大丹犬體重通常約為120磅（約54公斤），而Roofy則高達140磅（約67公斤），約等於一名中等身形的成年男性。

各位有意飼養大丹犬的人士，Eric特地提醒必須每天帶大丹犬散步，但又不宜過度散步，因有機會導致牠中暑或胃反轉。雖然大丹犬體型令人望而卻步，而且力大無窮，但其實牠們性格也有友善的一面，在適當訓練下也適合與小孩和其他動物相處。

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