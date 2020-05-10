虎斑貓連續3天打噴嚏　服藥不起效　媽近看驚見鼻子長「這東西」

寵物無法用言語表達自己的狀況，因此爸媽看到牠們不適便會感到非常擔心。 台灣虎斑貓「波蜜」上星期四（4月23日），因嘔吐不適而到獸醫診所看醫生，結果隨後開始打噴嚏，還持續打了三日，媽連續餵牠吃了三天藥，還是沒有改善，正當媽打算再帶牠覆診時，她竟然發現貓咪的鼻裏長草......到底發生什麼事呢？

貓咪的鼻子長草？（受訪者提供）

「我家波蜜打了三天的噴嚏、吃了三天的離氨酸都沒改善......」台灣虎斑貓「波蜜」日前（4月23日）出現嘔吐、打噴嚏的情況，一副不舒服的樣子，於是被媽帶去看醫生。媽按照醫生的指示，餵牠服用藥物，打噴嚏的情況還是沒有改善。媽只好每天都在觀察牠的狀況，結果就發現：牠的鼻孔長草了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「我家波蜜喜歡吃草，應該前幾天嘔吐，本來草要吐出來，結果不小心吸到鼻腔裡了。」原來波蜜有自行外出的習慣，有時候會吃路邊的雜草，沒想到這個雜草卻卡在波蜜的鼻腔裏，導致牠持續打噴嚏。幸好，事隔三天，雜草在波蜜的鼻子冒出來，媽才能得悉問題所在。

波蜜的鼻子藏了一條超長的草！（受訪者提供）

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「我家波蜜是自己打噴涕把草給噴出一點點，我一發現馬上就著手拔草。如果貓貓弄不出異物，建議還是帶去給獸醫看過比較保險！」媽把波蜜鼻孔長草的情況分享到facebook群組「還沒想好名字的貓社團」，吸引接近2000位網民留言，部分網民留言指：「我還是忍不住嘴角失守」、「剛剛以為鼻子跑出一隻蒼蠅」、「嗆到那種嗎？像有時候我鼻孔也會噴麵」、「原來貓草是這樣長出來的」。

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