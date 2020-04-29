【柴犬】曾跟媽媽上警訊節目　前主持梁皓妤踢爆牠在家愛做狐狸精

前警訊主持人梁皓妤（Ruby）於今年4月初「裸辭」，告別主持3年的警訊；「回帶」一下，其實她所養的柴犬Nami亦曾客串演出警訊節目，宣揚與動保相關的資訊。螢幕上乖巧可愛的Nami，但原來在家最愛與Ruby「爭老公」，勝出後更會露出得戚笑容，令Ruby大呼呷醋。

由2017年起擔任節目《警訊》主持的女警員梁皓妤，早前離任警隊工作，並告別主持3年的警訊。身為狗主的她，一直努力將動保資訊融入警訊內容，更帶同愛犬「Nami」出演，令Nami成為警訊的御用狗主角。3歲多的柴犬Nami不但是Ruby的掌上明珠，更是令她開始關注動物權益的原因。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

梁皓妤（Ruby）主持警訊長達3年，而她所養的柴犬Nami亦不時客串演出。（《警訊》截圖）

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Ruby接受《香港01》訪問時指，兩年多前，她曾因疏忽而讓Nami吞下縫紉用的針線，雖然Nami當時並無不適，在手術後亦平安無事，但事件足以令她瀕臨崩潰，她在其後一整年也深陷自責的漩渦，內疚未能做好飼主本分。自此，她對動物的強烈保護慾油然而生，遂開始投放更多心力宣揚動物權益。在離開服務6年的警隊後，她隨即開設了與愛犬Nami的專頁，分享溫馨日常及推廣動物權益。

秒變醋埕因愛犬偏心爸爸

Ruby指，也許因Nami是位小女生，牠總是偏愛男性，對Ruby及其丈夫亦不例外。Ruby抱怨Nami總愛黏著爸爸，令她驟變「醋埕」。即使爸爸一向對Nami較嚴厲，依然不減Nami對其喜愛，有時Nami更會一邊挨著爸爸，一邊露出勝利的表情，害她恨得牙癢癢：「爸爸一畀指令佢，佢就會做，但我畀指令佢就一定要有嘢食。」

Ruby辭職後決定將時間及精神轉投在宣揚動物權益上。（Instagram@ruby_nami_hk）

心疼警犬嘆無能為力

身為愛動物之人兼前警員，Ruby當然亦有留意警犬過去大半年出勤的情況，她直言對此感到心酸：「望住啲狗肚痾，但官方又堅持話佢哋無事，覺得好無能為力，改變唔到個制度。」她認為即使向警隊反映意見效用亦不大，嘆「做咗都無人理」，她坦言對這警隊文化合不來，遂決定辭職。