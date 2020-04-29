【領養狗】毀容狗險遭安樂死　被領養4個月牠經歷「神奇變化」

一隻滿身發臭、患了嚴重皮膚病的狗狗即將面對安樂死命運。幸好一名暖心女子及時出現，將狗狗從死神手上拯救回來。最近，狗狗已完全康復，並有人願意正式收養牠。

（fb@Lauren Buckley）

這個救狗故事發生在美國阿拉巴馬州收容所，去年聖誕節前夕，一隻滿身發臭，全身都是皮膚病的狗狗，由於收容中心已爆滿，因此只能對一些需要花時間處理的狗狗，難以有人認養的狗狗，放到安樂死名單上。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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幸運的是，身為暫托家庭的Lauren Buckley在Facebook裏注意到這狗狗，於是及時去到收容中心，把這隻可憐的狗狗Lainey救出。

我們帶牠去看醫生，獸醫表示Lainey身上有蠕蟲，皮膚嚴重被感染，已即時開了抗生素以及杜蟲藥，但需要時間才能康復。 Lauren Buckley

Lauren早在4年前開始，已成為暫托家庭，一直關注收容中心裏的狗狗。只要有能力，她都會盡力去幫助牠們。這次救出Lainey後，她也盡全力希望狗狗可以康復。

「牠待在我們家4個月了，最初每天都要服用抗生毒，也要用椰子油替牠抹身，並且每周替牠用藥物洗澡。幸好蠕形蟎蟲在嚴格控制下終於被抑制，牠的皮膚慢慢有好轉。」

經過4個月的療程，Lainey康復情況良好，在透過Brown Dog Coalition的介紹下，牠終於找到一個溫暖幸福的家。Kelly會是牠的新主人，牠將會成為最幸福快樂的小公主！

狗狗生命力頑強，給牠們機會，一定能給你驚喜。點擊圖片看另一個蛻變故事，本來是髒兮兮的狗狗，搖身一變成了大美女