降魔的2.0│演員超愛貓狗　金剛一度走失豹貓　小儀經歷喪犬之痛

《降魔的2.0》昨天（5月４日）首播，再度掀起了一股追劇的熱潮。 今輯內容承接上輯，講述的士司機馬季（馬國明 飾）當上降魔人後的故事，並邀請到上輯原班人馬參與演出，昨晚播出後即引起網民在網上熱烈討論。 《降魔的2.0》之所以大受歡迎，全賴上輯演員的感人演出，當中不少演員都是貓狗奴，包括黃智雯、金剛、阮小儀！

金剛跟愛貓Kana。（Instagram圖片：aloha6969）

金剛

金剛跟阮小儀在上輯《降魔的》中，飾演馬季（馬國明飾）的父親「馬家烈」和「季莉芙」，他們因大火期間保護馬季而喪生，及後更成為馬季的士乘客，二人跟馬季相認一幕催淚指數爆燈，成為全劇高潮之一，大受觀眾好評！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

雖然金剛跟無綫電視的合約於2017年屆滿，因此沒有參與《降魔的2.0》的拍攝，不過他飾演的「烈哥」，在今輯仍然會在馬季的回憶中出現。

金剛近年成為了一名貓奴，他分別在自己及前女友梁云菲家裏，各自養了一隻孟加拉貓（豹貓）。去年（2019年）10月，金剛在日本拍攝《金剛旅神團》期間，收到前女友梁云菲的訊息，指家中愛貓Naffy走失，金剛頓時擔心得眼泛淚光。

Naffy是他跟前女友從小養大，感情猶如至親，因此得知牠走失後，金剛顯得憂心忡忡。幸好，貓咪在翌日已經成功被尋回，節目製作團隊更特別把此事拍下來，當金剛講述愛貓失而復得的經過時，更不禁大灑男兒淚。

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阮小儀與她相伴15年的Dee Dee（Instagram圖片：kittyyuen）

阮小儀

阮小儀跟無綫電視的合約雖然剛屆滿，但她去年仍然有參與《降魔的2.0》的拍攝，角色承接上一輯，是馬季的親生母親，並在陰間開設一家壽司店。

阮小儀是位百分百狗奴，她家裏原本養了兩隻芝娃娃，分別是「Dee Dee」及「細佬佬」，她經常都會帶著兩隻愛犬外出散步、逛街，幾乎整個Instagram都是牠們的照片。可惜，與她相伴15年的Dee Dee，在去年突然抽筋和暈眩要入院留醫，及後情況急轉直下，最終離開了她。

雖然Dee Dee已經逝世將近一年，但她早前（4月10日）在Instagram分享了Dee Dee的舊照，表示仍然未可以完全放下牠：「亦不會要自己去忘記你，只希望每月的10號，容許遮遮（姐姐）想念一下你，與你傾吓計仔。」希望可愛的細佬佬可以撫平她心裏的傷痛，令她重新振作起來。

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黃智雯與白威犬BonBon。（Instagram圖片：wong_manman）

黃智雯

黃智雯在《降魔的》裏飾演終極大惡魔「莊芷若」，她在今輯會承接上一輯，繼續在飾演急症室醫生，並會為降魔人馬季提供協助。她也是位資深狗奴，家中曾飼養多達8隻狗狗，包括白威犬BonBon及比熊犬Bunny。

她並非經常在社交媒體上分享愛犬的相片，上一次已是去年跟BonBon的合照。她在過往訪問中曾提及，她有次偶然發現BonBon正聚精會神地看著電視，欣賞她的劇集作品《居家兵團》。她亦指BonBon性格體貼，曾在她哭泣時默默地陪伴她，用憐惜的眼神看著她。

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▾▾▾同場加映：暖心寵物故事▾▾▾

樂壇天后鄭秀文（Sammi）昨日（5月3日）上午在社交平台發布了一段影片，是她撫摸許志安（安仔）愛犬Lucky仔的片段，並寫下感人字句，原來德國牧羊犬Lucky仔今年已經15歲！

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▾▾▾Sammi跟貓也非常有緣，還幫流浪貓尋家！點撃圖片放大看故事▾▾▾