17歲金吉拉貓畢業　爸心如刀割　憶曾為省錢買貓糧三餐挨朱古力

毛孩對飼主而言不單是寵物，更是密不可分的家人；因此面對毛孩離世，每位飼主也難免心如刀割。金吉拉貓「妹妹」多年來陪飼主歷盡風波，更曾一起共吃貓糧。可惜，妹妹在日前病逝，令飼主心痛不已。

17歲的金吉拉「妹妹」日前（3日）不幸因腎病逝世，飼主李先生聞訊即崩潰痛哭，至今仍難忘懷這位相伴十多年的戰友暨家人。妹妹多年來陪李先生走過高低起跌，甚至曾走過一段同吃貓糧度日的拮据日子，彼此的羈絆早已堅不可摧。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

17歲的金吉拉「妹妹」日前（3日）不幸因腎病逝世。（受訪者提供）

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為貓挨朱古力度日 共吃貓糧當零食

2003年，李先生因考上大學而展開獨居生活，後在機緣巧合下開始飼養「妹妹」── 他人生的第一隻貓。學生兼職收入有限，因此他們曾同熬過一段相當拮据的日子。當時李先生總會先買貓糧，餘錢才用來解決三餐，曾一度靠吃巧克力度日，「一片巧克力上面紋路一格一格的，我就一餐切一格吃，而且要含在嘴裡讓它慢慢化開。」

有時實在難抵飢餓，李先生會偷吃妹妹的魚乾零食，而妹妹則會偶爾偷吃櫃內的即食麵，彼此互相偷吃對方的糧食，他笑說：「我們兩個就這樣互相傷害。」

多年的陪伴戛然而止，留下的只有回憶。（受訪者提供）

愛貓確診腎病健康轉差

一向健康的妹妹在數年前開始偶爾嘔吐，但因嘔吐物主要為飼料及貓毛，而且頻率不高，故李先生以為只是一般吐毛。直至兩個月前，妹妹的嘔吐物變成水狀，求醫後確診慢性腎病，獸醫估計牠只餘一年多壽命，李先生頓時晴天霹靂，決意要盡力救治牠。然而，妹妹的病情在一個月前突然惡化，上周起更開始無法自行走路。雖然李先生隨即將牠送院治療，但其腎病相關指數仍持續上升，李先生心知愛貓大限將至，決定讓牠出院，在熟悉的家中度過最後一段日子，而非冰冷陌生的醫院。

妹妹見證著李先生踏入人生各階段，一同經歷搬家、失戀、碩士畢業、工作、結婚、成為父親等人生大事，早已成為彼此不可分隔的一部分。然而，如今卻陰陽永隔，李先生每憶起愛貓總不禁潸然淚下，五味雜陳的思緒堵在喉嚨，最終只吐出一句：「謝謝妳這麼愛我。」

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