3隻退役海關犬開派對　演「限制級」愛情動作片　嚇到主人崩潰

海關搜索犬在工作時認真無比，但脫下工作服後，其實牠們也不過是愛玩貪吃的狗狗，與一般狗狗無異。台灣一位網民領養了3隻退役的海關搜索犬，日前她在家目睹狗狗們上演了令人害羞的一幕，害她哭笑不得。

台灣一名盧姓飼主領養了3隻退役海關搜索犬，牠們分別名叫「Deva」、「Frank」以及「Monica」。曾任工作犬的牠們訓練有素，素來循規蹈矩，但在退役後，牠們被壓抑已久的童心突然大爆發，貪玩地在家上演了一場「限制級」畫面。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

盧姓飼主領養了3隻退役海關搜索犬，牠們分別名叫「Deva」、「Frank」以及「Monica」。（Facebook@海關退役犬Deva、Frank及Monica豬豬日記）

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昨日（5日），3隻狗狗在家中如常玩耍，飼主下秒卻瞥見令人臉紅耳熱的一幕，狗狗們竟相繼騎在彼此身上，形成兩女上下夾住一男的局面，摩擦得不亦樂乎，令飼主一愣。飼主隨即拍下眼前這幕讓人害羞的不雅畫面，分享至狗狗們的專頁，並寫道：「形象都破裂了，就算您們感情再怎麼好也不要……」

網民們看到這幕也不禁爆笑，隨即說笑指「要檢舉」、「多狗運動」、「搞3P」、「這是傳說中的狗體三明治嗎？」飼主其後補充指，起初應只有Frank和Monica兩隻一男一女的奶油色拉不拉多犬在玩耍，猜測黑色的Deva是看不慣牠們「放閃」，才跳上去湊熱鬧。

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