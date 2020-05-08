愛撒嬌柴犬安靜送別婆婆　喪禮上見公公落淚秒做窩心舉動

狗狗雖然無法透過語言表達情感，但其實牠們的肢體動作早已流露出內心感受。柴犬「麻糬」早前出席婆婆的喪禮，全程一直默不作聲，只安靜地凝視著婆婆的遺照。期間當公公傷心落淚時，牠更隨即上前舔舔他的手以表安慰，乖巧窩心的行為令不少網民既感動又心酸。

台灣網民Miaw Miaw的婆婆早前因病離世，令家人傷心不已，當中包括深受婆婆寵愛的3歲柴犬「麻糬」。家人日前為婆婆舉辦喪禮，麻糬亦有出席，更全程保持安靜，默默陪婆婆走完最後一段路。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

3歲的柴犬「麻糬」深得婆婆歡心。（受訪者提供）

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起初，麻糬在喪禮會場不斷左顧右盼，似乎在尋找甚麼，但後來牠便停下凝視著婆婆的遺照，眼神似乎流露出哀傷。Miaw Miaw接受《香港01》訪問時表示，當麻糬瞥見公公不禁落下眼淚時，牠隨即主動舔公公的手以示安慰，行為十分窩心。面對在喪禮上突然變得安靜的麻糬，Miaw Miaw心痛嘆道：「我想牠是知道外婆去當神仙了！」

Miaw Miaw指，婆婆生前十分疼愛麻糬，每當他們周末探訪婆婆時，婆婆第一句總是先關心麻糬在不在。她又指，婆婆最愛邊看電視邊讓麻糬躺在其大腿上休息，更會不時偷餵麻糬食肉，感情深厚。因婆婆患病住院後非常想念麻糬，院方更曾同意他們帶麻糬來探病，但最終他們因怕影響其他病人，所以改為只帶柴犬毛公仔探病。日前喪禮現場亦佈滿柴犬毛公仔，雖然麻糬無緣繼續陪伴婆婆，但起碼這些公仔能代替牠，讓婆婆不那麼孤單。

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