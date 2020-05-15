15歲港女學生遭校園欺凌　遇兩個月大唐狗後　人生起了神奇變化

抑鬱症成因多不勝數，也許是一次心如刀割的離別，一場無疾而終的戀愛，又或是，一場始料未及的校園欺凌。一位15歲的中三女生去年起遭同班女生欺凌，令她情緒日漸低落及暴躁，最後更確診患上抑鬱症。 她的世界滿布陰霾，但一隻小狗的出現，竟為她帶來一道明亮的曙光，驅走她的不安與焦慮，救她脫離抑鬱症的深淵。

15歲的女生C（化名）去年剛升上中三，因一場小風波而得罪班上一位甚受歡迎的女同學，繼而飽受欺凌，校園生活從此變成一場噩夢。日復日的欺凌壓得她喘不過氣，更因此患上抑鬱症，直至她遇上小狗Vanila，令她打開心窗，走出陰霾。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

15歲的中三女生C去年開始遇上校園欺凌。（示意圖）

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去年，C曾意外導致一位成績優異的女同學被老師當眾責罵，自此那位女同學便開始欺凌她，不但曾將Ｃ的文具掃到地上，又把零食倒進她抽屜，並當眾出言侮辱她。C一直默默忍耐，豈料欺凌者變本加厲，終令她在學校情緒崩潰，校方及家長亦因此知悉事件。

負面情緒日積月累，令Ｃ確診抑鬱症，需要長期覆診。但她認為藥物無效，遂自行停藥，導致病情日漸惡化，情緒越加反覆。後來，新冠肺炎來襲，全港學校停課，終令她得以喘息，情況有所好轉。

視小狗為傾訴對象宣洩情緒

今年4月下旬，C在網上看見狗狗Vanila尋家的帖文，對牠一見鍾情，並在見面後決定領養僅一個月大的牠。有了Vanila的陪伴，C從此多了一位傾訴對象，負面情緒找到了出口，令她性格日漸開朗，情緒亦變得越來越穩定：「曾經令我非常困擾的人和事，現在已經變得不再重要。其實我應該感謝欺凌我的女同學，因為她帶領我經歷了試煉，才有今日這個更加堅強的我。」

C透過動物義工Helena在網上分享這段心路歷程，盼鼓勵其他同路人盡快走出陰影。大批網民紛紛留言鼓勵C，大讚她勇敢且堅強，「堅強面對的你十分美麗」、「不是你不好，是他們不夠好去看到你的好」。當中亦有網民以過來人身分勉勵她，「你不是一個人，你值得很多很多的愛。」

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