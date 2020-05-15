【萌寵充電站】剩下日子不多　老柴犬兄妹趁還能走　記住最美一刻

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。這對柴犬兄弟的主人，突然頓悟到狗狗已漸老，深怕有終有一天沒法再見，於是趕緊帶牠們四處拍照，留下美好回憶。

充滿笑容的畫面，兩隻柴犬將歡樂帶給大家。 （ig@nerishiro）

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這兩隻超萌的柴犬，哥哥黑柴けんしろう，今年已13歲；妹妹赤柴ゆりあ，今年也已10歲。雖然兩隻柴犬都已步入老年，但仍活力十足，每次拍照都是笑臉迎人，發放正能量。

但事實上，牠們背後也有自己的故事，哥哥けんしろう是在繁殖中心被救出來，而妹妹ゆりあ則是在收容中心被救起。牠們的過去也許並不愉快，但在新主人照顧下，牠們都變得快樂。

時光荏苒年華不再

推動主人經常帶牠們外出拍下美美照片的原因，是在哥哥けんしろう的9歲生日那天。當時主人已準備好蛋糕為牠慶祝，沒想到哥哥けんしろう仍顯得悶悶不樂。

這時主人突然意識到，9歲對狗狗來說，已是步入老年，或許牠不是不高興，只是再也沒有從前的精力，能隨時活潑地跳起奔跑。

既然生命有限，何不及時行樂，放下手頭上營役，好好用相片和回憶，牢牢抓住最美的一瞬。你也想看更多牠們兩兄妹的開心照片，快去追蹤牠們的IG吧！

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