狗品種｜22種狗港台譯名不一　貴賓狗是貴婦狗　柴犬有別名？

寵物
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狗狗早已是我們生活的一部分，不論你是否狗主，日常生活中總不乏看見牠們的身影。你對牠們的認識真的足夠嗎？世界上共有逾300種狗狗，當中大部分狗種在不同地區也有不同譯名，偶爾或會讓人有所混淆，光是以下22種狗狗的港台譯名已大有不同，有些或會讓你大吃一驚。

據世界畜犬聯盟（FCI）紀錄顯示，現時全球獲正式承認的狗種多達368種，遍布世界各地。由於不少的狗種均由外地傳入，牠們在亞洲地區的稱呼均為譯名，造就各地對牠們有所不同的叫法。近如香港及台灣，對同一狗種也會有不同稱呼，例如以下這22種狗狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

大部分狗種在不同地區也有不同譯名，有時或會讓人有所混淆。（Getty Images）

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許多受歡迎的狗種在港台兩地也有不同名稱，但狗界萬人迷柴犬就是其中一個例外，牠們在中港台三地均稱柴犬，可謂「行不改名，坐不改姓」。

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