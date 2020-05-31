夢幼藍眼超美貓　崩壞睡姿公開　翻白眼吐舌頭嚇呆所有網民

擁有一雙藍眼睛的貓咪，被稱為「喵界美人」絕不為過。但是牠有個地方大為扣分，就是睡姿實在太醜太奇特。加上主人偏偏喜歡拍攝貓咪睡姿，更替牠出了一本醜態睡姿集！

（twitter@mino_ris）

這隻來自日本的美女貓咪叫セツ，擁有一隻漂亮的藍眼睛，舉手投足都帶着仙氣，因此在網絡上很有名氣。不過，令牠出名的不全因為牠好看，還因為牠的睡姿極「崩壞」！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片齊來看看這白貓的照片，明明是很可愛的貓咪，可是睡姿完全打破形象了】

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令人崩潰睡姿

「沒可能的！這真的是同一隻貓嗎？」不少人看到セツ的睡姿後，都禁不住懷疑起來。明明是這麼高貴大方的白貓，為何睡覺時總是翻反眼、吐舌頭，一面扭曲的樣子。

事實上，這是牠主人的惡趣味，總喜歡捕捉貓咪セツ在玩得累時，呼呼入睡的崩壞照。不過，主人表示這其實是「養貓最可愛的部分」，看着牠安心地，無拘無束地進入夢鄉，這其實也是一種對貓奴信任的表現！

醜睡姿被集結成書，你也想買本嗎？（twitter@mino_ris）

網民對這貓咪崩潰睡姿感到有趣，所以主人早在2014年時，已把貓咪醜態睡姿輯錄成書《日本一寝顔が酷い絶世の美猫セツちゃん》 ，公開發售給所有同好者。現在，日本Amazon還能買到這書，有趣興的網民可以郵購回來。

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