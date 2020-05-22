獼猴背負罪名養大橘貓　這天義工抱走貓　獼猴做出意想不到的舉動

以往曾有不少動物救助失去父母的小貓、小狗，這些動物不時被網民大讚，備受好評。然而，這個情況套用在台灣的獼猴身上，似乎並不適用。 早前，有網民發現有獼猴抱著小貓，於是在網上發文求助，部份網民提前把牠射殺。義工深怕獼猴受傷，於是出面救走小貓，卻意外遇到令人心碎的情景。

獼猴抱貓的事情時有發生。（Facebook圖片）

「請問有人可以幫忙嗎？最近有一隻公猴連續抓了兩隻小貓。即使猴子吃東西，也不肯把貓咪放下來。」2014年，林美美的facebook忽然收到一則通知，有網民發現山上有獼猴捉走小貓，由於擔心小貓的安危，於是發文請人幫忙。結果，有無數人留言責罵猴子，認為牠虐待小貓、玩弄小貓，甚至有網民要求射死猴子、麻醉猴子，把猴子「處理掉」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

林美美一直關注獼猴們生活，知道牠們抱著貓咪並沒有惡意，那些無法生育的雄猴偶爾會把小貓、松鼠視作孩子來撫育。過去她亦從獼猴手上求走病弱小貓，不過她怎樣留言請網民們不要傷害獼猴，也無法令網民相信獼猴是無意。所以她決定把獼猴手上的小貓救走，她才有立場替牠說話。

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她跟父親翌日就出發到山上，尋找網民口中那隻獼猴，發現牠真的把小貓當成自己的孩子，對牠百般呵護。他們花了三個多小時等待，直至牠有刻放下戒心，才成功抱走貓咪。獼猴得悉貓咪被搶走後，牠馬上追上林美美的腳步，牠沒有意圖要攻擊她，只是一臉驚慌地拉著她的運動褲。「咧嘴、唇動不斷跟我示好表達臣服，希望我能將他的孩子還給他；當小貓在我背包裡發出叫聲，牠不斷四處張望尋找，一路跟著我、哀求我的表情，回到家後還不斷在我腦海裡無限重播。」

及後收養了那隻被救的小貓咪，至今貓咪已經六歲了，至於那隻獼猴早在2016年失蹤，再沒有出現在她身前。當時林美美的救貓行動，的確令不少人留意到獼猴抱貓的背後原因，然而，獼猴抱走小貓的事情仍時有發生，仍然有不少人誤解獼猴的行為，把牠們視為惡棍。

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日本這隻貓咪同樣可愛！牠跟咸蛋超人還有個窩心的小故事。

日本插畫師成島真衣在2015年遇上一隻被遺棄的小橘貓「Koma」，為了安撫牠的情緒，讓牠早日習慣新環境，主人在Koma身邊放了一個咸蛋超人模型，更意外拍下很多窩心的照片。Koma現在已經三歲多，牠仍然會跟咸蛋超人形影不離。

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成貓會欺負小貓？日本這個溫馨的家庭就推翻了這個想法。

日本有位貓主早前（5月5日）在路邊撿到一隻剛出生沒多久小橘貓，於是決定把牠帶回家收養。貓主家裡9歲的白貓Ichi和3歲的黑貓Sora，看到這位新成員便馬上靠過去，嚇得小橘貓立即尖叫，令貓主不禁擔心牠們相處不來。貓主原以為Ichi和Sora會不喜歡這隻小橘貓，結果他竟然看到以下的場面......

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