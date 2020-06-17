孫耀威、陳美詩獨立屋豪宅　奢華私家電梯　狗狗後花園有游池

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續，孫耀威經常選擇留家避疫，但他也不忘開直播，結果他的超豪華獨立屋得以曝光，除了有私家花園外，室內更有升降機。這麼大的環境，家中愛犬想睡在什麼地方都可以！

孫耀威獨立屋豪宅曝光，私人花園可放梳花太陽傘，可見地方很大。（抖音@ericsuen13）

孫耀威在新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響下，多了時間留在家中。早前，他在家玩抖音時，更無意中曝光了自己的豪華獨立屋。當中最為人留意的，除了是有私家花園外，屋內的獨立升降機更盡顯氣派。看來他的愛犬孫高比，可以自由自在到處跑動，每晚換地方睡也不是問題。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看孫耀威豪宅，以及他家中的寵物照】

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從許多相片中可留意到，孫耀威常與老婆陳美詩在私家後花園拍片，從相片和影片估計，這是個佔地約400呎的超大後花園，即使擺放了茶几、梳化及太陽傘亦不會顯得擠迫。

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但更誇張的，是孫耀威家裏有私家升降機！從直播裏可看到，他可透過升降機來回上下樓層，相當有氣派。

至於客廳和睡房樓底都顯得極高，空間感大。雖然沒有無敵海景露台，但每間房間簡潔整齊寬敞，住起來十分舒服！看到他在大廳與狗狗,互動拍片，便可知地方有多大！

【在台灣高雄，日前有義工在公路旁看到一隻狗狗呆站路邊，於是下車探看。沒料到狗狗身旁，還有一隻倒臥着的小狗，再細看之下，才知背後藏着令人心碎故事。】