【忌廉哥離世】5隻IG人氣貓帶你走出陰霾　自帶表情包+招牌尷尬笑

忌廉哥的候突然離開，相信令不少粉絲感到失落，以後再也沒法看到忌廉哥的可愛萌樣。幸好網上還有許多可愛萌貓，可彌補大家的心靈空虛。這裏精選了5隻各有特色的貓咪，牠們的笑臉一定可以讓你重拾笑容。

不用愁，有我陪着大家。（ig@polite_cat_olli_official）

香港的人氣店長貓忌廉哥日前離開了大家，許多粉絲們都十分傷心，若有所失的感覺一直纏繞在心底。為化解這種鬱結，這裏特別精選了5隻可愛萌貓的IG，希望可以為大家打氣加油，為生活增添一份正能量。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

沒眼皮貓Bagel（ig@sunglasscat，65萬粉絲）

沒見過貓咪戴太陽眼鏡嗎？（ig@sunglasscat ）

這隻打分時髦的貓咪叫Bagel，每次出門牠都一定戴上太陽眼鏡，形格十足惹人注目。不過，牠這身打扮其實是有原因。

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主人Karen McGill解釋，貓咪不是要扮有型，而是貓咪天生沒眼瞼，戴上太陽眼鏡，才可以保護眼睛，讓牠在戶外自由走動。

尷尬笑而不失禮貌貓Oille（ig@polite_cat_olli_official，41.3萬粉絲）

尷尬笑而不失禮貌的笑容，真的要學學了！（ig@polite_cat_olli_official）

這隻貓咪的笑容極古怪，嘴巴總是微微的笑成「一」字，更被人稱這是「尷尬笑而不失禮貌」的笑容。

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但事實上，貓咪Oille並不是刻意要露出這表情，只是因為牠天生就唇顎不全，兩側嘴角比一般貓咪還要寬，因此才會有這特別的微笑技能。雖然有這缺陷，但幸好沒影響到正常生活，甚至可為四周的人帶來歡樂。

肥胖大叔Hosico（ig@hosico_cat，178.4萬）

我哪裏肥？你看不到的！（ig@hosico_cat）

一隻非常肥美的蘇格蘭直耳貓，牠叫Hosico，來自俄羅斯。令人印象最深刻的，就是牠實在太肥了！平日嗜好就是吃飽就睡和玩，然後又開始吃東西。

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據悉，牠的名字Hosico是有意思的，翻譯出來就是「星星的孩子」，難怪身邊的人都很寵牠，怕牠吃不飽。看着臉頰旁飛出兩坨讓人好想摸的肥肉！實在很治癒！

愁爆貓Guppy（ig@gupitaro，25.5萬）

愁？我沒有呀！常懷平常心。（ig@gupitaro）

當你看到這隻來自日本的貓咪Guppy時，是否覺得牠很多煩惱，生無可戀愁爆般。但事實上，牠生活無憂過得很好。

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縱然牠小時候曾是一隻流浪貓，甚至乎虛弱得幾乎要死去。但牠求生意欲很強，被求活了起來。如今已8歲的牠，壯健得像一名大肥大叔，但仍無減牠的可愛。

百變表情Nala（ig@nala_cat，436.2萬）

（ig@nala_cat）

這隻表情多多的貓咪叫Nala，來自美國。牠坐擁436萬粉絲，可以說是IG裏的貓界KOL。縱然牠曾有傷心的過去，被人棄養、呼吸道有疾病、被人遺棄沒有人要。

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幸好牠最終找到了好主人，由一隻虛弱和悶悶不樂的貓咪，變成活潑健康的IG大明星。

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日本這隻貓咪同樣可愛！牠跟咸蛋超人還有個窩心的小故事。

日本插畫師成島真衣在2015年遇上一隻被遺棄的小橘貓「Koma」，為了安撫牠的情緒，讓牠早日習慣新環境，主人在Koma身邊放了一個咸蛋超人模型，更意外拍下很多窩心的照片。Koma現在已經三歲多，牠仍然會跟咸蛋超人形影不離。

▼▼▼點撃圖片放大：看超人盡心盡力照顧小幼貓Koma！▼▼▼