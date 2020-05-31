唐狗吃這零食７小時後死　內疚爸跪地抱屍痛哭　籲不要重蹈覆轍

台灣網民小瑋約一年前開始飼養唐狗「黑金」，然而，乖巧的黑金卻在日前因進食牛骨零食而意外身亡，令小瑋痛徹心扉，甚至把愛犬的死歸咎在自己身上，多天來一直自責不已。他日前（5月24日）在網上發表長文提醒其他飼主，切勿餵狗狗進食類似的硬骨零食，避免悲劇重演。

擁有一身亮麗黑色毛髮的唐狗「黑金」性格乖巧活潑，但這般討人喜愛的牠卻在周六（23日）意外身亡，而元凶竟是一包狗零食。突如其來的噩耗對飼主小瑋造成極大衝擊，不但因此在診所崩潰痛哭，更為此內疚多天。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

唐狗「黑金」在周六（23日）意外身亡。（受訪者提供）

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小瑋在周五（23日）如常帶黑金外出散步，回家後便餵牠進食白飯和豬肉，及一包牛肩胛骨零食。也許因運動完感到分外飢餓，黑金隨即狼吞虎嚥。數小時後，黑金突然開始精神不振，小瑋立即帶牠求診。當時醫生推測黑金或是「胃反轉」，提議先讓牠好好休息。然而，一個多小時後情況突然惡化，黑金不但腿軟無力，肛門亦同時出血，嚇得小瑋立即將牠送院。獸醫隨即為黑金急救，經過半小時的努力後，黑金最終仍回天乏術。

飼主跪地抱愛犬遺體痛哭

獸醫表示，黑金的死因為被異物刺穿腸道而引致腹膜炎，小瑋隨即認定罪魁禍首是該包牛骨零食，並將責任歸咎於負責餵食的自己身上。自責和悲傷將他僅餘的理智淹沒，他在診所當場跪下，抱著黑金漸冷的軀體崩潰痛大哭，口中反覆向黑金道歉。直至父親冷靜地提出帶黑金回家，他才願鬆開懷抱，但在回家的路上，他臉上的淚痕卻一直未曾乾透。

眼看著愛犬在面前離去，小瑋心中充斥哀傷與內疚，「是我害死牠的，如果我有更重視問題，牠就能救活了。」為了不讓其他飼主重蹈覆轍，他在網上發表勸世長文，提醒他人避免再餵寵物進食骨頭：「真的不要再讓你的寶貝兒子女兒吃骨頭了，甚至是硬牛骨寵物零食。」

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