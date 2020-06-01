台灣貓「黃阿瑪」背部長出5cm腫瘤　兩個月治療後真相公開

日前台灣人氣網紅貓「黃阿瑪」的YouTube公布牠長腫塊的消息，莫名的腫塊令主人擔心牠患上「注射型腫瘤」。由於這種病容易復發，而且致命率很高，主人馬上帶牠去看病。 經過連月治療，黃阿瑪前天在社交平台發帖報平安，到底牠的腫塊是什麼一回事呢？

阿瑪：「讓大家擔心了～」（YouTube影片截圖：黃阿瑪的後宮生活）

今年初（3月31日），黃阿瑪的主人志銘與狸貓發現牠的背部有一個明顯的腫塊，由於腫塊披毛所覆蓋，因此用眼睛難以看得出來。他們簡單為阿瑪檢查指，牠的皮膚表面沒有明顯的傷口，但摸起來卻有一個大小接近5厘米的腫塊。他們擔心是注射型腫瘤，於是趕緊帶阿瑪去看醫生。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

注射型腫瘤是注射疫苗後的不良反應，而且注射型腫瘤不一定在注射後立即出現，有機會過幾年後才出現。假如阿瑪確診患上此病，需要動手術割掉牠受影響的部位。

經醫生仔細檢查後，發現阿瑪的腫塊附近有小傷口。剃毛後，發現腫塊附近有好幾個洞，懷疑牠曾經跟其他貓打架。醫生表示，即使皮膚表面癒合了，皮膚裏面可能會發炎，嚴重可能會化膿，當分泌物積聚起來，就會形成腫塊。

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傷口感染化膿成腫塊

由於阿瑪腫塊的位置不是正常打疫苗的地方，而且腫塊附近摸起來比較溫熱，像發炎感染造成，所以化驗結果出爐前，醫生先從傷口感染的方向去治療，嘗試讓阿瑪服用抗生素看看病情有否改善。持續餵藥幾天後，主人發現牠的傷口開始慢慢變軟，估計不是一直所擔心的腫瘤。

阿瑪及後回院覆診，醫生也認為是傷口內部化膿，於是為牠做引流手術，以針筒把傷口裏的膿擠出來，再等傷口慢慢結痂復原。術後，阿瑪背部腫塊的確有變得平坦，傷口經過連串結痂、掉痂、結痂、掉痂，終於回復正常。

相信阿瑪背部長腫塊的原因，純粹是因為跟其他貓咪打架，導致傷口發炎化膿，在皮膚底下形成腫塊，與腫瘤無關。黃阿瑪前天在社交平台發帖報平安道：「讓大家擔心了～」

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