【險釀三屍五命】從鬼門關救回來　動物收容所尋好心人助養小羊

生命不應分高低貴賤，動物收容所阿棍屋創辦人Ivy Tse相信保護動物的重要，除了可愛的狗、貓和兔以外，羊仔亦一樣值得大家愛錫。阿棍屋現時收留了數隻各有故事的羊仔，然而照顧羊仔所花的心神及經費不會比照顧貓狗少。其中有兩隻羊更意外被發現已懷有羊B，幸得阿棍屋拯救，羊B一家才能死裡逃生。現阿棍屋盼有心人幫忙助養這幾隻羊仔。

三羊姊妹險遭漁護拍賣、被拆散宰殺

阿棍屋創辦人Ivy有日收到救助電話，求助者表示從漁護署憲報知道有三隻羊仔將被拍賣。Ivy估計：「若果當初唔喺漁護署度救佢哋，佢哋被拍賣嘅下場可能就會俾人食咗。」Ivy相信羊仔一樣有生存的權利，故從漁護署中拯救三姊妹，並起名為幸子、運子、星子，寄寓牠們逃過鬼門關後能擁有幸福生活。近月Ivy帶三姊妹去看獸醫時，更發現其中兩隻原來早已懷有羊BB，故慶幸當初成功拯救，改變了三屍五命的下場。

幸子和運子現時懷有羊BB，願望是能安心養胎，成功誕下羊BB。

【小編助養推介】$100助養三餐椰菜給兩位羊媽媽

三姊妹羊仔細細，卻一日合共食五十四個椰菜。而現時懷有羊BB的幸子和運子更需要大家悉心照料以順利誕下羊B。雖然目前阿棍屋未知能否開放羊BB讓大家助養，但現時只要每月捐款$100，就能資助牠們的生活，讓幸子和運子安心養胎，成功誕下羊BB。

按此捐款助養羊媽：https://bit.ly/2zPl08N

流浪羊仔公路徘徊 險象環生

羊仔Billy約一個月大時在繁忙的上水古洞公路迴旋處上被發現獨自跌跌撞撞，一個不留神就會出車禍，發生命案。好心巴士司機將牠救起後交托給恰巧在附近的義工，並向Ivy求助，Ivy曾嘗試找其主人，卻遍尋不獲。由於將Billy放回公路太危險，因此，Ivy便決定收留Billy在阿棍屋生活。

Billy剛被接回來時，約一個月大，當時的牠小巧又惹人憐愛。（相片由阿棍屋提供）

【小編助養推介】見人就搖尾迎接 期待被愛的傻傻Billy

幸而Billy能從公路上被拯救，避過不幸意外及流浪生活。現時八個月大的Billy漸漸長出一副明星相，髮型中間分界，愛對著鏡頭傻笑。Billy每次見人都興奮迎接，不停舐人，是阿棍屋裡其中一個小明星。粉絲們請助養Billy，讓他繼續散發微笑，中分毛髮繼續亮麗。

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毛孩助養計劃 逾101隻浪浪開放助養

香港有多間動物收容所每日無私拯救、不眠不休地照顧浪浪，為的只是希望將牠們從被遺忘及死亡邊緣救回，讓每個生命都得到一個生存下去的機會。今期「周五心意」與阿棍屋、沙律貓狗之家和保護動物慈善協會（LAP）合作，推出助養計劃，讓關注動物權益的您，可在「01心意」平台上支持心儀的動保團體，並為拯救浪浪生命出一分力！

阿棍屋：https://bit.ly/2zPl08N

沙律貓狗之家：https://bit.ly/2Mui4kE

保護動物慈善協會（LAP）：https://bit.ly/2MtHwqg

您的善款將直接落入「01心意」平台3間動物慈善團體，《香港01》絕不向捐款者及慈善團體收取手續費及行政費。

【周五心意】專頁：https://www.hk01.com/issue/785/

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