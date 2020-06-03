４kg橘貓「福祥」突襲即食麵被K.O　事敗變臉超無辜：人家很瘦了

「貪吃」一詞跟橘貓幾乎已劃上等號，因此才有了「十橘九胖」這句俗語。 來自台灣的橘貓「福祥」以圓潤身材聞名，早前牠趁飼主吃麵時偷襲，豈料卻被飼主一手抱起，牠立即擺出一副無辜的表情，水汪汪的雙眼俘虜了不少網民。

貓咪「福祥」擁有一副又圓潤又嬌小的身軀，時常因貪吃和貪睡而鬧出許多笑話，深受網民歡迎。早前，牠又再嘗試在飼主吃宵夜時「突襲」，但被眼明手快的飼主及時阻止，逗趣的畫面惹笑一眾網民。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪「福祥」擁有一副又圓潤又嬌小的身軀，深受網民歡迎。（Facebook@奔跑吧肥祥）

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當時，男飼主正在煮即食麵，飄出陣陣食物香氣，福祥瞬即走到餐桌附近伺機而動。就在男飼主掀開碗蓋的一刻，手腳短小的牠立刻跳上梳化，再意圖跳上桌子分一杯羹。然而，男飼主的反應比牠更快，在牠得逞前就已出手阻止。被男飼主一手抱起福祥表情無辜，淚眼汪汪地掙扎，眼神流露出一片難以置信，彷彿在說：「我最愛的爸爸竟然阻止我偷吃…怎麼可能？」

女飼主將這幕畫面拍下，並分享至福祥的粉絲專頁。網民們笑言在他們家吃宵夜有獨特的步驟：（一）煮麵，（二）三分鐘後掀開蓋，（三）抱走意圖偷吃的貓咪，形容得精準又幽默。雖然福祥渾身上下也圓滾滾，但飼主透露牠的重量僅得4公斤多，「真的小小一隻，只是很圓。」

福祥的特技是隨時隨地入睡。（Facebook@奔跑吧肥祥）

因福祥四肢較短，常被誤會是天生短腳的曼基貓，但其實牠是一隻普通橘貓。現時在家擔任小霸王的福祥，當初也曾流浪街頭，而且更患有貓愛滋，牙齒亦因此幾乎掉光，幸好遇上現任飼主才可展開新生活。

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