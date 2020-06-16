【萌寵充電站】你是誰？媽睡醒嚇呆　八哥用小道具剪髮變企鵝

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 八哥不單是狗品種，還是鳥品種！台灣有位飼主家裏養了兩隻超可愛的八哥，而且不時幫弄些特別造型，過去曾經扮XO、鰲拜、尖叫雞，看起來可愛！

八哥「QQ」睡醒後變成卡通人物XO？（facebook照片：帥哥多蛋 &皮妹Q蛋）

Molly Wu是八哥（又名：了哥）「QQ」和「多多」的飼主，她時常在facebook分享牠們的萌照，最近她就分享了QQ變身卡通人物「XO」的照片！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Molly接受《香港01》訪問指，她早前買了一個按摩枕，原本想讓八哥「QQ」體驗一下，牠竟然毫不反抗，而且好像很喜歡，按摩沒多久就睡著了，結果一覺醒來，頭上的毛髮就往上衝，結果變成了XO！她說：「我覺得很可愛，就一時興起幫牠做好幾種造型。」

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原來Molly之前也有幫QQ打扮成鰲拜、尖叫雞，這些造型都是純天然的！沒有用過任何定型水或者髮膠，她笑說：「可能是吹電筒風過，都是自然呈現的現象，我就幫牠P圖變熬拜。」

牠們還超會看鏡頭，時常都會用呆萌的眼神看著鏡頭，迷倒不少網友！Molly把牠們的照片分享到facebook群組「八哥鳥交流小天地」，結果獲不少網民大讚，部分網民留言指：「這是莫札特歌劇裡的夜后吧」、「乍看以為是羊毛氈」、「像是騎車不戴安全帽，頭髮飛起來的感覺」、「很像龍珠的撒亞人」、「牠不是八哥是企鵝」

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7年前，美國有隻小松鼠被颶風吹走，並吹到人類的屋裏去。屋主不單好心地收留了牠，還特製作可愛的熊公仔，讓牠能每天抱著，安心睡覺！

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奧地利的野生動物攝影師Julian Rad，平日最喜歡拍攝野生的松鼠、倉鼠、兔子、狐狸。他在他的鏡頭下，每隻動物都展現出最精伶一面，原來松鼠內心戲超多，每張照片都彷彿在演戲！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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近年另類寵物開始成為熱潮，剌蝟就是其中之一！當牠們感到驚慌的時候，便會把身體捲成球狀，利用身上的刺保護自己。只要牠們感到安全時，便會把呈放鬆的狀態，露出一張萌臉，這種反差萌迷倒不少寵主。來自日本的刺蝟Chopin，有著一張萌臉，而且攝影師主人最喜歡幫牠扮鬼扮馬，甚至為牠戴上假髮！不少網民都被Chopin的獨特造型逗笑！

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