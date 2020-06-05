【酷熱】風扇怎麼常關掉？寵主與貓整晚大鬥法　猜猜最後誰勝出？

近年智能家電開始普及，它會按照屋主的需要，自動調節光暗、溫度，是貼心的好幫手，不過這些智能家電偶爾也會壞掉，無故打開、又無故關上。 日前，有貓主在凌晨4點半忍不住在facebook發文，指房間的空調壞掉，必須開風扇，結果風扇每隔一會兒就關掉。原來貓咪彷彿成了家裏的「智能裝置」，整晚都幫她「關風扇」。

貓咪「橘子」：「不要過來！這個風扇是我的！」（facebook圖片：貓咪也瘋狂俱樂部）

「奴才真的很熱又很想睡啊⋯⋯」貓媽小太陽前天（6月3日）凌晨4點半在facebook發文大吐苦水，指房間的空調壞掉，只好開電風扇吹風，結果愛貓「橘子」成為了家裏的「智能裝置」，時不時幫她調節溫度，整晚把風扇關掉，「導致她被熱醒10次」！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「我起來重開了沒多久，又幫我關掉⋯⋯而且只關不開，反覆了10幾次，一直纏鬥到早上五點⋯⋯」在那麼悶熱的天氣，橘子接二連三地把風扇關掉，媽真的超崩潰。「由於太熱又太想睡了，我自暴自棄地棄守風扇，把電風扇留給橘子玩，自己跑到客廳沙發睡覺。」結果，她翌日起來只好趕緊約維修師父前來修空調，否則她往後的日子肯定要跟橘子搏鬥到天光。

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貓咪是風扇大總管

媽跟橘子糾纏到凌晨4點半，忍不住拍下牠的罪證，放到facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部」，跟網民申訴。結果引來超多貓主共鳴，不少留言都表示家裏曾經發生類似的事件，「牠們一定會擋住開關，開關鍵是有什麼魔力」、「我是用餅乾內盒黏在開關處！」、「我們家都幫我轉到最大，想冷死我......應該計畫很久了」，也有留言建議：「有開關在馬達上的風扇，適合你」、「聽說濕紙巾的蓋子貼在按鍵區剛剛好，又可以蓋起來喔！」

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